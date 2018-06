Deel dit artikel:











Diette Doesburg-Maas ook in hoger beroep persoonlijk failliet verklaard (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Ook in hoger beroep is de Groninger ondernemer Diette Doesburg-Maas persoonlijk failliet verklaard. Doesburg-Maas was eigenaresse van de in 2005 failliet verklaarde scheepswerf Maas Shipyard Waterhuizen.

De rechtbank in Groningen sprak het persoonlijk faillissement van Doesburg-Maas uit op 22 mei jongstleden, maar de ondernemer ging in hoger beroep. Het Hof in Leeuwarden heeft woensdag de uitspraak van de Groninger rechtbank bevestigd. Zes miljoen euro Dit betekent dat Doesburg-Maas persoonlijk een rekening van zes miljoen euro gepresenteerd krijgt. Dat is volgens de curatoren het nadelig saldo dat is overgebleven na de afwikkeling van de boedel van scheepswerf Maas Shipyard Waterhuizen. Onbehoorlijk bestuur De zaak is aangekaart door curatoren Wim Entzinger en Peter Fousert, die zich bezighouden met de afwikkeling van de boedel. Beiden vinden dat Doesburg-Maas verantwoordelijk is voor de ondergang van de scheepswerf vanwege onbehoorlijk bestuur. Lees ook: - Diette Doesburg persoonlijk failliet verklaard

