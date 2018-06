Lopend Vuur: Het verkeer is voor mij een dagelijkse bron van ergernis

Files, bumperkleven, bruggen die open staan en automobilisten die te lang op de linkerbaan blijven hangen: het zijn herkenbare situaties in het verkeer, ook in onze provincie.

We kennen de ergernissen in het verkeer allemaal. Maar is het verkeer überhaupt een bron van ergernis van je? Of laat je irritaties op de weg makkelijk van je afglijden?

Daarnaast stellen we nog een vraag vandaag. Wat is voor jou nou de grootste typisch Groningse verkeersergernis?

Ons Lopend Vuur vandaag:

En: wat is voor jou de grootste typisch Groningse verkeersergernis, nog los van bumperklevers, linksrijders en hardrijders?

Praat mee!

Waar erger jij je het meest aan in het Groningse verkeer? Word je helemaal gek van openstaande bruggen? Moeten we ons niet zo druk maken? Praat mee via onze facebookpagina of via 050 -3188288.

