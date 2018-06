Gemeente 'op voorhand blij' met openblijven gevangenis Ter Apel

De gemeente Westerwolde is op voorhand blij met het openblijven van de gevangenis in Ter Apel. Dat zegt loco-burgemeester Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde).

Luth houdt een slag om de arm, omdat het om een uitgelekt bericht gaat, dat nog niet is bevestigt door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kers op de taart

Als de berichtgeving klopt, is dat 'het beste nieuws van vandaag', zegt Luth. 'We zijn er ontzettend blij mee, ook in verband met de werkgelegenheid. We hebben lang gestreden om het open te houden. Het is de kers op de taart voor ons als de gevangenis echt openblijft.'

Opleiding

De gemeente ondersteunt al jaren een opleiding voor beveiligers in de penitentiaire inrichting. 'Daardoor stromen mensen uit naar werk. En als je in de gevangenis hebt gewerkt, kan je overal aan het werk als beveiliger.'

Bovendien is er volgens Luth veel toevoer naar de gevangenis. 'Denk aan de bakker en de slager. Het is ook economisch gezien heel belangrijk.'

Gevangenis

De penitentiaire inrichting biedt plaats aan 384 gevangenen die zijn uitgeprocedeerd, maar in Nederland nog een straf moeten uitzitten.

Ze moeten terug naar hun thuisland, maar dat kan pas nadat ze hun straf in Nederland hebben uitgezeten.

Rapport

Dat de gevangenis openblijft, bleek woensdagmorgen uit een uitgelekt rapport in handen van de Leeuwarder Courant.

Ook de gevangenissen in het Drentse Veenhuizen en Leeuwarden blijven volgens dat rapport open.

