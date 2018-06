Zeven vragen over het nieuwe hotel aan de Grote Markt

Vorig jaar werden de plannen voor het nieuwe hotel op de Grote Markt al gepresenteerd, gisteren ging de schop de grond in.

De Duitse architect Müller tekende voor het ontwerp van het Market Hotel Groningen, zoals de naam gaat worden.

We bellen even met de ontwikkelaar en spreken directeur Marcel Schipper, van VolkerWessels Vastgoed.

De eerste schop is de grond in, maar wanneer is het klaar?

'Medio 2020 is het doel, dat betekent dus in de loop van het jaar. Maar als datum hebben we 1 juli 2020 genoemd.'

Wat gaan Groningers aan het nieuwe pand hebben?

'Het is natuurlijk een heel prominente plek in het centrum, daarom willen we er een goede invulling aan geven. Er zijn zo'n 120 hotelkamers, maar er is ook een bar/restaurant, bakkerij en een groot dakterras waar iedereen naartoe kan. En je kunt natuurlijk genieten van het prachtige ontwerp.'

Wat is er zo mooi aan het ontwerp dan?

'Juist omdat het zo'n prominente plek is, hebben we veel overleg gehad met de bevolking, architecten uit Groningen en de gemeente. De Berlijnse architect Thomas Müller heeft uiteindelijk een gebouw ontworpen dat een samenspel is tussen modern en klassiek. Aan de buitenkant is ook het detail héél belangrijk. Daar hebben we extra werk van gemaakt. Zo zit in het metselwerk bijvoorbeeld heel veel diepte en gebruiken we natuursteen. Het wordt een heel mooi hotel op een heel mooie plek.'

Jullie zitten wel naast Vindicat met een hotel. Dat wordt rustig slapen?

'Ik denk dat dat wel meevalt. Vindicat is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd, maar niet met geluidsoverlast. Beide panden zijn natuurlijk ook goed geïsoleerd en we hebben daarnaast goed contact met Vindicat. Je moet het als goede buren invullen. Daarnaast is het ook zo dat je op de Grote Markt zit, daar is reuring aan alle kanten. Dat past ook bij de levendige sfeer van het centrum.'

Is er eigenlijk wel behoefte aan een hotel in Stad?

'Ja, uit onderzoek blijkt dat daar zeker behoefte aan is. Er is steeds meer vraag naar zowel zakelijke als particuliere overnachtingen. We zien dat in meer grote steden. Daarbij gaat het vooral om wat hoogwaardigere hotels met goede faciliteiten en service. Een hotel als deze past prima op zo'n plek in het centrum van de stad, die ervaring hebben we ook op andere plekken waar we actief zijn.'

Hebben jullie ook gekeken naar alternatieven?

'We hebben wel een zoektocht gehad en er is zeker goed over nagedacht. Het moet ook in het bestemmingsplan passen bijvoorbeeld. Iets als detailhandel kon ook, maar zorgt voor een andere loop in het centrum. Een hotel met daarnaast de publieke faciliteiten die er nu komen, is wat ons betreft de beste, hoogwaardige oplossing.'

Wat is nou het leukst geweest aan dit project?

'Dat we met zijn allen hebben geprobeerd iets te maken dat hier echt heel goed past. Je kunt dit op zo'n plek maar één keer goed doen. Het moet haalbaar zijn, maar je wilt ook iets plaatsen waar iedereen enthousiast over is.'

