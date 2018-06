Bezwaren tegen zandwinning Sellingerbeetse van tafel geveegd

De Raad van State heeft vanmorgen na jaren gesteggel alle bezwaren van tafel geveegd tegen de zandwinning in de Noordplas in Sellingerbeetse.

De eigenaar van de nabijgelegen camping De Papaver had bezwaar gemaakt tegen de uitbreidingsplannen van zandwinner Kremer. Hij vreesde overlast, waardoor de campinggasten zijn camping links zouden laten liggen. De camping is inmiddels gesloten.

Geen winnaars

Bij Kremer Beheer werd het nieuws met gejuich ontvangen. Voor directeur Chris Kremer hét bewijs dat zij goed bezig zijn met de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd ziet hij ook de schaduwkant van de affaire.

'Wij zijn een goede buur en willen dat ook graag zijn. Maar dat door deze uitkomst een mooie camping gesloten is, kan niet de bedoeling zijn. Er zijn ook geen winnaars in deze affaire en dat is, ondanks goed nieuws voor ons, te betreuren', zegt Kremer.

Geluidswal

Kremer Beheer kan nu meer zand gaan winnen en een zanddepot aanleggen. Wel moet een geluidswal worden aangelegd om geluidsoverlast te voorkomen. Het zand dat in de Noordplas in Sellingerbeetse wordt gewonnen, is uitermate geschikt voor filtering van drinkwater.

