De Bristol weren tussen de woonwinkels? Appingedam moet huiswerk beter doen

De gemeente Appingedam moet binnen een half jaar met een beter doortimmerd verhaal komen waarom ze per sé geen Bristol wil op het Woonplein aan de Farmsumerweg.

Dat blijkt woensdag uit een tussenuitspraak van de Raad van State. Die vindt dat de gemeenteraad niet goed heeft uitgelegd waarom ze geen 'gewone' detailhandel op de woonboulevard wil hebben.

De Bristol zou op de fietsenwinkel (foto bovenaan) op het Woonplein moeten komen.

Leefbaarheid

De gemeenteraad wil geen gewone winkels en supermarkten op woonboulevards of bedrijventerreinen, omdat die ten koste kunnen gaan van de leefbaarheid van het winkelcentrum in de kern.

Appingedam vreest een toename van winkelleegstand in het centrum als winkels naar bijvoorbeeld de Farmsumerweg verkassen.

Europese richtlijnen

De Raad wijst het beleid van Appingedam niet af, maar vindt dat de gemeente de vestigingsbeperkingen onvoldoende onderbouwt.

In ieder geval schiet de winkelregeling in het bestemmingsplan Stad Appingedam te kort, stelt de Raad van State wat inhoudelijker. De Damster winkelregeling is namelijk in strijd met de zogenoemde Europese Dienstenrichtlijn

De richtlijn (recent bekrachtigd door het Europees Hof) stelt strenge eisen aan beperkingen op de vrije mededinging, zoals de beperking van vestigingsmogelijkheden van winkels in bepaalde gebieden binnen een gemeente.

Beter verhaal

De gemeente moet binnen een half jaar met een beter verhaal komen of het bestemmingsplan aanpassen en alsnog vestiging van gewone winkels en supermarkten op de woonboulevard toestaan.

De zaak was overigens aangespannen door vastgoedbedrijf Visser, eigenaar van winkelruimtes aan de Farmusmerweg.

Niet alleen kwestie in Appingedam

De kwestie of 'gewone' winkels buiten het winkelcentrum in de buurt van woonwinkels mogen staan, speelt niet alleen in Appingedam. RetailPlan, dat achter de Bristol aan het Woonplein zit, probeerde met dezelfde juridische truc ook een supermarkt op een industrieterrein in Leek voor elkaar te krijgen.

Ook speelt de kwestie in de stad Groningen. Kennemerland Beheer wil daar onder andere een Action en Big Bazar vestigen aan het Sontplein buiten het centrum. De gemeente voelt daar niks voor. Kennemerland heeft de kwestie bij de rechter aangekaart, en voelt zich daarbij bewapend met de uitspraak van het Europees Hof in Appingedam.

