De zomer begint morgen... met ruig herfstweer

Je verwacht het niet in de zomer... (Foto: Pexels)

Uitgerekend op de langste dag van het jaar en het begin van de meteorologische zomer wordt het weer herfstachtig.

'We komen in een omslag', zo laat weervrouw Harma Boer weten. 'We krijgen morgen een behoorlijke terugval met mogelijk windkracht zeven langs de kust. De temperatuur zakt ook terug naar 15 tot 17 graden.'

Krachtige wind

De verwachtingen zijn dat donderdag en vrijdag krachtige windvlagen voorkomen, tot windkracht zeven. Opletten dus voor verkeer en watersport. Vooral langs de kust, maar ook landinwaarts komen (minder hevige) windstoten voor.

'Vanaf het weekend komt er wel weer herstel', komt Harma als afsluiter nog wel met goed nieuws. Zomerliefhebbers moeten even een paar dagen doorbikkelen dus.

