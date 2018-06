Alle Groningse ogen zijn gericht op Mijnraad

Vol verwachting klopt het Gronings hart. Gaat de versterking van duizenden huizen door of wordt stevig op de rem getrapt?

De sleutel is in handen van de Mijnraad, die zich woensdag buigt over het allesbepalende advies aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

De bouwstenen van dat advies zijn bijdragen van het KNMI, TNO en het instituut Nederlandse Norm (NEN). Die organisaties hebben hun huiswerk eerder deze week afgeleverd bij de vier betaalde leden van de Mijnraad.

Politici

De helft van hen is politicus van beroep. Zo is PvdA-prominent Co Verdaas voorzitter. Hij was in het kabinet Rutte ll staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken; het departement dat voor 1 juli de knoop moet doorhakken.

Lid nummer twee is VVD-bestuurder Mark Boumans, in Groningen geen onbekende. Zo was hij tot 2015 gedeputeerde. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Haren. Dat ambt oefent hij nu ook uit, maar dan in het Gelderse Doetinchem.

Op loonlijst Shell

De overige twee leden hebben een wetenschappelijk achtergrond. Zo heeft hoogleraar Jan Dirk Jansen een topfunctie bij TU Delft. Daar heeft hij niet altijd op de loonlijst gestaan. Tot 2010 had hij een opvallende werkgever: Shell. Bij de veelbesproken multinational stond hij 23 jaar op de loonlijst. 'In various positions,' zo staat op zijn LinkedIn-pagina.

Het vierde lid is Jannemarie de Jonge. De landschapsarchitecte is partner bij WING, een adviesbedrijf op het gebied van ruimte en ontwikkeling. Eerder doceerde ze aan de universiteit in Wageningen.

Eerder advies

Het is niet de eerste keer dat de Mijnraad zich buigt over de gaswinning in Groningen. Zo gaf de organisatie twee jaar geleden nog een positief advies aan de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp over het winningsplan van toen.

Daarbij deed de Mijnraad de aanbeveling 'het productieniveau zo laag mogelijk te houden'. Om daar wel de volgende zin aan toe te voegen: 'met inachtneming van de leveringszekerheid'.

Discussie loopt op

De discussie over het tempo van de versterking is hoog opgelopen. Het leidde onder meer tot het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. De oppositie in de Tweede Kamer is in alle staten, zo bleek tijdens het recente debat hierover.

Laag pitje

De reden is het besluit van Wiebes om de versterking, in afwachting van het advies van de Mijnraad, op een laag pitje te zetten. Daarbij gaat het in eerste instantie om 1588 woningen, waarvoor al een versterkingsadvies ligt. Daarnaast staan nog eens bijna zestienhonderd huizen op de nominatie om veiliger gemaakt te worden.

Gevreesd wordt dat de versterkingsoperatie op een laag pitje wordt gezet. Daarbij draait het met name om de torenhoge kosten die de operatie met zich medebrengt. Die lopen in de tientallen miljarden euro's.

Motie

De Kamer heeft hierover wel een motie van CDA-kamerlid Agnes Mulder aangenomen. Daarin wordt afgedwongen dat er voor 1 juli een besluit over de versterking van 1588 woningen wordt genomen en dat vervolgens 'ruimhartig versterkt' wordt.

