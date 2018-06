Van FC Groningen naar Engeland: wie gingen Bacuna voor (en hoe verging het ze)?

Juninho Bacuna vertrekt op 20-jarige leeftijd naar Huddersfield Town in de Premier League. Welke FC Groningen-spelers gingen hem voor en hoe verging het ze? RTV Noord zet de transfers van de laatste 20 jaar op een rij.

Tjaronn Chery (vertrok in 2015)

De linksbenige aanvallende middenvelder ging naar Queens Park Rangers, dat op dat moment net naar het tweede niveau van Engeland was gedegradeerd. FC Groningen ontving ruim twee miljoen voor hem, schreven de Britse media.

De geboren Hagenees was één van de betere spelers bij de Engelsen en scoorde in 66 wedstrijden 14 doelpunten. Hij werd door de eigen spelers zelfs gekozen tot Speler van het Seizoen.



Na anderhalf jaar koos hij voor de Chinese miljoenen en vertrok hij naar Guizhou Zhicheng. Daar kwam hij dusver tot één doelpunt.

Maikel Kieftenbeld (vertrok in 2015)

Kieftenbeld vertrok tegelijkertijd met Chery als aanvoerder van FC Groningen naar Birmingham City, dat ook op het tweede niveau speelde. De kranten schreven over een gelimiteerde transfersom van 250.000 euro.

Over het algemeen kan Kieftenbeld tevreden zijn over zijn overstap, maar onder manager Harry Redknapp kende hij een mindere periode. Hij was zelfs bijna vertrokken naar Derby County.

Na het ontslag van Redknapp keerde Kieftenbeld toch weer terug in de basis en -mits niet geschorst- speelde hij in principe alles. In totaal kwam hij de afgelopen drie seizoenen tot 116 wedstrijden (4 doelpunten). Vorig seizoen verlengde hij zijn contract met twee seizoenen.

Misschien dat de interesse van Derby County met deze 'screamer' te maken heeft?



Leandro Bacuna (vertrok in 2013)

Leandro is de eerste Bacuna die van FC Groningen naar Engeland vertrok. Aston Villa, ook in Birmingham, was de bestemming van de middelste van de drie broers. Die ploeg kwam toen uit in de Premier League en had 1,4 miljoen euro voor hem over.

De Groninger kreeg rugnummer 7, maar heeft zijn hele eerste seizoen als rechtsback gespeeld. Ondanks dat dat niet zijn natuurlijke positie was, maakte hij indruk en kon hij vrijwel direct mee in de fysiek veel sterkere tegenstand in de Premier League.

De eerste goal die hij scoorde was de winnende tegen Manchester City, uit een prachtige vrije trap. In totaal kwam hij tot vijf doelpunten.



De seizoenen daarna verliepen moeizamer, zowel voor de Groninger als voor zijn club. Aston Villa degradeerde in de zomer van 2016 naar de Championship. Na een jaar vertrok hij naar Reading FC, waar hij een vierjarig contract tekende. Ook die club komt uit in de Championship.

Goran Lovre (vetrok in 2010)

De Servische aanvallende middenvelder vertrok na 128 wedstrijden en 23 goals bij FC Groningen, zijn contract liep af. Hij koos voor Barnsley FC op het tweede niveau van Engeland.

Lovre kwam in zijn eerste seizoen nog tot 21 wedstrijden en twee goals, maar nadat de nieuwe manager Keith Hill kwam, speelde hij niets meer.

Bekijk hier zijn eerste goal in dienst van Barnsley, tegen Ipswich Town (de 0-1).



Na twee seizoenen in Engeland vertrok de middenvelder naar zijn thuisland en ging hij bij FK Partizan spelen.

Erik Nevland (vertrok in 2007)

De Viking van FC Groningen vertrok als Groningse halfgod naar Fulham, maar het was een stap die hij niet kon weigeren. FC Groningen leek eerst niet mee te willen werken aan een transfer midden in het seizoen, maar uiteindelijk was drie miljoen euro de prijs waarvoor Nevland naar Engeland vertrok.

In 1997 stond de Noor bij topclub Manchester United onder contract, maar kwam hij slechts tot één wedstrijd. Nu kon hij zijn droom om in de Premier League te spelen opnieuw vervullen en ging hij de kleedkamer delen met spelers als Jari Litmanen, Brian McBride, Bobby Zamora en Dejan Stefanovic.

Door een paar belangrijke doelpunten wist Nevland Fulham te behoeden voor degradatie.



Ook speelde hij een Europa League-finale met Fulham. In 2010 was Atletico Madrid (met spelers als Sergio Aguero, Diego Forlan en Simao) de tegenstander. Nevland viel in de 85e minuut in en speelde de verlenging, die in de 116e minuut werd beslist door een doelpunt van Forlan.



In de daaropvolgende zomer koos hij voor een terugkeer bij zijn jeugdliefde Viking Stavanger, ondanks de smeekbedes van Fulham-manager Roy Hodgson. In zijn geboorteplaats kreeg hij direct de aanvoerdersband toegewezen.

In 2012 zette hij een punt achter zijn voetballoopbaan en was hij klaar met 'het wereldje'. Hij werd autoverkoper en ijshockeykeeper, maar na een paar jaar begon het toch weer te kriebelen en werd hij directeur van Randaberg IL Fotball, een tweede divisionist in Noorwegen.

Met die club bracht hij vorig jaar nog een bezoek aan FC Groningen - Willem II. Ook deed hij in april vorig jaar nog mee aan een benefietwedstrijd, waarin hij liet zien het niet verleerd te zijn.



Peter Hoekstra (vertrok in 2001)

De geboren Assenaar en linksbuiten werd door Ajax aan FC Groningen verhuurd. In het seizoen 2000/2001 kwam hij tot 14 wedstrijden in het Oosterpark. Daarbij scoorde hij één goal.

Daarna verkocht Ajax hem aan Stoke City, dat op het derde niveau van Engeland uitkwam. In het eerste seizoen promoveerde hij direct en kwam hij tot drie doelpunten. De seizoenen daarna scoorde hij nog negen goals en in totaal trok hij 88 keer het rood-witte shirt aan.



Uiteindelijk dwongen blessures, die hem al zijn hele loopbaan dwarszaten, hem te stoppen met voetballen. Nu is Hoekstra assistent-trainer bij het eerste elftal van FC Groningen.

Lees ook:

- Juninho Bacuna: 'Leandro zei: Nu moet je door blijven werken'

- Definitief: Juninho Bacuna van FC Groningen naar Huddersfield Town

- Nijland: 'Meer dan fatsoenlijk bedrag voor Engelse transfer Bacuna'

- 'Bacuna verkast van FC Groningen naar Engeland'