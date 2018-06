Nog even, en dan kan Veelerveen de klok weer luiden

Veelerveen heeft jaren zonder gezeten, maar vrijdag kan het weer. Dan kan de klok weer geluid worden aan het Boelo Tijdenskanaal.

De kerk in Veelerveen had al sinds 2005 geen luidklok meer. De dorpsbewoners lieten daarop op eigen kosten een klok gieten. Maar de klok kon uit veiligheidsoverwegingen niet meer terug in de kerk.

Aparte klokkenstoel

Daarom is besloten om de klok in een aparte klokkenstoel te hangen. De klokkenstoel is geschonken door de gemeente Bellingwedde en gemaakt door leerlingen van het praktijkonderwijs in Stadskanaal.

Komende vrijdag

De klokkenstoel, die naast dorpshuis Ons Noaberhoes komt, is nu klaar. Komende vrijdag wordt ie inclusief luidklok onthuld en kan de klok worden geluid.

