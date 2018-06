Tunnel Eikenlaan komt, moet mislukte voorrangsproef in Stad doen vergeten

De proef mislukte faliekant. Het voorrang geven van fietsers op een kruising aan de Eikenlaan in de stad Groningen leverde levensgevaarlijke situaties en ongelukken op. Er ging een streep door, maar de gemeente pakt het nu rigoureuzer aan.

Met een tunnel voor auto's en bussen op de plek van de veel besproken kruising. En de fietsers? Die worden met eigen, brede fietspaden gescheiden van het snelverkeer.

Totale kosten: tussen de acht en elf miljoen euro. En o ja: dit is een voorstel van B en W. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan; pas dan kan de klus beginnen.

Kansrijk

Er zijn meer varianten uitgewerkt, maar deze lijkt de voorkeur te hebben van D66-wethouder Paul de Rook. 'Deze optie is kansrijk', denkt hij.

Naast het aanleggen van wat de gemeente 'een verdiepte weg' noemt, worden meer maatregelen genomen. Dat moet de verkeersveiligheid in en rond de wijken Vinkhuizen en Paddepoel vergroten.

Ring West

En daar blijft het niet bij in dit deel van de stad. De Ringweg West vlakbij deze wijken gaat in een later stadium op de schop. Ook daar wordt gedacht aan een verdiepte weg. Maar dat is nog lang niet zo ver.

Die klus komt pas in beeld als de Ring Zuid volledig klaar. Die enorme operatie aan de zuidkant van de stad gaat nog wel een paar jaar duren.

Verkeer neemt toe

Maar de plannen voor de rondweg aan de andere kant van de stad krijgen inmiddels vorm. De aanpak van die verbinding is nodig, omdat door de komst van nieuwe stadswijken als Reitdiephaven het verkeer snel toeneemt.

Er is inmiddels een zogenoemde voorverkenning gemaakt. Met als gevolg dat de eerste scenario's op tafel liggen. De totale kosten van die plannen lopen uiteen van 140 tot 225 miljoen euro. Het of, hoe en wat is aan de nieuwe gemeenteraad, die in november wordt gekozen.

