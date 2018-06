'Woningen ontruimd na afsteken rookbom door verwarde man' (update)

Enkele woningen aan de Herman Colleniusstraat in de stad Groningen zijn woensdagmiddag enige tijd ontruimd geweest vanwege een rookbom.

De straat was ruim afgezet. Twee ambulances en meerdere politie- en brandweerwagens waren uitgerukt. Inmiddels is de straat weer vrijgegeven en kan iedereen terug naar huis.

Verwarde man

Volgens omstanders zou een verwarde man in een bovenwoning een rookbom hebben laten afgaan. De politie wil dit niet bevestigen. Bouwvakkers in het pand ernaast hoorden een rookmelder en ontdekten rook. Twee personen hadden door de rook last van hun ogen en zijn in een ambulance behandeld, twittert de brandweer.

Het zou onduidelijk zijn waar de verwarde man is. Volgens omstanders wordt naar hem gezocht.