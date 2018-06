De bever geeft zich (eindelijk) bloot voor webcam, maar wat doet ie nou?

Het heeft even geduurd, maar het is toch gebeurd: de bevers in de met camera's uitgeruste beverburcht in het Zuidlaardermeergebied hebben zich eindelijk laten zien.

Voor het eerst

Eind maart hing het Groninger Landschap drie camera's op in en bij een grote beverburcht. Het was voor het eerst dat bevers in het wild via webcams te volgen zouden zijn. Dat kon niet alleen op de site van het Groninger Landschap, maar onder de titel 'Bie de bevers' ook via rtvnoord.nl

Akelig stil

Maar wat er ook gebeurde: de bevers hielden zich schuil. Een keer zagen we een exemplaar in beeld , maar in de twee weken daarna zagen we alleen spinnen en muizen door het beeld bewegen.

Toch hield boswachter Alwin Hut goede moed. Volgens hem waren er rond de burcht duidelijke sporen van bevers zichtbaar, en hielden de grote knagers zich waarschijnlijk elders in de burcht op. 'Dit is keiharde natuur, je hebt het niet in de hand', zei hij destijds.

Lager pitje

Ook in de weken daarna bleef het akelig leeg voor de bevercams. Het Groninger Landschap en RTV Noord besloten het project op een wat lager pitje te zetten, in afwachting van het moment waar de bevers zich misschien wél zouden laten zien.

Aanwijzingen

En dat is dus gebeurd, drie dagen geleden om precies te zijn. Eerder waren er al aanwijzingen dat er bevers in één van de kamers met een camera waren geweest, omdat er afgeknaagd riet was neergelegd. En ja hoor: niet veel later lieten twee bevers zich zien voor de camera. Later kwam er ook nog een bever in z'n eentje in beeld.

Vetklier

Die laatste beelden kunt u hier zien. U ziet dat de bever een vetklier masseert en het vet uitsmeert over zijn huid. Hopelijk volgen de komende tijd meer beelden van deze intrigerende knaagdieren. U kunt het leven in en bij de burcht nog steeds live zien via de site van het Groninger Landschap en via rtvnoord.nl/biedebevers.

Lees ook:

- Waar blijven de bevers?

- Bie de bevers