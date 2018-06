Koning opent spoorlijn Roodeschool-Eemshaven

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag de nieuwe spoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven geopend.

De koning kwam aan in Roodeschool en pakte daar, samen met genodigden, de trein naar station Eemshaven. Daar heeft hij samen met kinderen een plaquette onthuld.

Op dit moment maakt de koning een rondvaart op de Ecolution, de innovatieve zeilboot van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels.

Geen treinen en afzetting

Vanwege het koninklijk bezoek waren de stations Roodeschool en Eemshaven tijdelijk niet toegankelijk. Arriva zette bussen in.

Al in gebruik

De spoorlijn Roodeschool-Eemshaven was overigens al sinds maart in gebruik, maar nu is het noordelijkste station van Nederland dus officieel geopend.

