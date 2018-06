Juninho Bacuna: 'Leandro zei: Nu moet je door blijven werken'

Een paar dagen heeft Juninho Bacuna nog de tijd om afscheid te nemen van FC Groningen, de stad en Nederlandse vrienden en familie. 'Ik ga iedereen missen.'

Juninho Bacuna staat op 2 juli voor het eerst op het gras van het Engelse Huddersfield Town. De club waarvoor hij FC Groningen na tien jaar jeugd en hoofdselectie voor inruilt. Een club in de Premier League, de hoogste competitie van Engeland - en misschien wel de beste competitie van Europa.

Hoe blij is de 20-jarige aanvallende middenvelder met zijn transfer en zijn nieuwe drie-jarige contract? 'Ik ben eigenlijk best wel blij', is zijn nuchtere eerste antwoord. 'Ik kan het nog niet helemaal geloven.'

'Het is niet een hele grote club, maar wel een club die wil bouwen. Ik heb voor Huddersfield gekozen om mezelf door te ontwikkelen. Ik had al gezegd dat ik toe was aan de volgende stap en ik denk dat dit de goede volgende stap is.'

'Weet niet welke clubs interesse hadden'

Het proces in aanloop naar de transfer ging een beetje langs hem heen. 'Ik heb zelf niet echt contact gehad met Huddersfield. Mijn zaakwaarnemer deed dat voor me. Afgelopen week had ik voor het eerst contact. Ik kom net terug uit Engeland. We zijn een paar dagen heen geweest. We hadden alles klaargemaakt. Vandaag is het dan officieel geworden.'

Ik weet niet welke clubs geïnteresseerd waren Juninho Bacuna

'Er waren meerdere clubs geïnteresseerd', vervolgt Bacuna, 'maar ik weet niet wat voor clubs. Huddersfield was heel serieus.'

'Ik heb een positieve indruk van de club. Het zijn aardige mensen en mensen die graag met talenten willen werken. Ze willen er alles aan doen om in de Premier League te blijven, met dezelfde selectie als vorig jaar en een paar nieuwe spelers. We gaan er alles voor doen om dat mogelijk te maken.'

Broer met ervaring

Juninho is de jongste van drie voetbalbroers geboren in Curaçao en opgegroeid in Groningen. Zijn oudste broer Johnson (32) speelt in het amateurvoetbal bij VV Berkum, Leandro (26) bewandelde hetzelfde pad als Juninho: hij ging van FC Groningen naar de Premier League. Met zijn club Aston Villa degradeerde hij vervolgens naar de Championship, waar hij nu uitkomt voor Reading. Hij heeft dus ervaring met de stap naar Engelands hoogste.

'Heel trots'

Of Juninho het al besproken heeft met Leandro? 'Natuurlijk. Ik spreek Leandro dagelijks. Leandro zei: je moet doen wat je gevoel zegt. Het is een goede stap om jezelf door te ontwikkelen. Toen het allemaal klaar was, feliciteerde hij mij. Hij was heel trots, maar zei ook: nu moet je hard door blijven werken. Niet denken dat je er al bent. Laat zien wat je kan in de Premier League.'

De spelers bij de FC waren eveneens enthousiast: 'In de groepsapp waren de spelers van de FC allemaal blij voor me. Ze wensen me succes.' Het was de eerste stap in dagen van afscheid.

De materiaalmensen, de mensen die het gras maaien, ik ga ze missen Juninho Bacuna

Blije mood

Op 2 juli is die periode dus ten einde. Of eigenlijk al even daarvoor. 'Ik ga rond de 30ste die kant op, dan heb ik nog een dag om te wennen en dingen te regelen. Nu ben ik in een blije mood dat ik naar de Premier League ga. De komende tijd ga ik afscheid nemen van de mensen hier, en de club.'

'Ik ga ze zeker missen. Ik heb tien jaar gespeeld bij Groningen. Het is de club die in mijn hart zit. De supporters, de spelers, de materiaalmensen, de mensen die het gras maaien, de directeur, trainers, ik ga ze allemaal missen.'

