Psychiater krijgt trappen en klappen in dokterspost

Wegens opsluiting, poging tot zware mishandeling en mishandeling in de dokterspost op het Damsterdiep in Groningen is tegen een 35-jarige Stadjer een celstraf van achttien maanden geëist.

Daarvan zijn dertien maanden voorwaardelijk. De Stadjer zit sinds het incident op 10 mei van vorig jaar in de cel. De man kwam samen met zijn moeder en broer bij de post. Zijn moeder en broer waren ongerust, omdat de Stadjer vermoedelijk in een psychose verkeerde.

Tijdens het gesprek met een psychiater zou de Stadjer de deur op slot hebben gedraaid en barricadeerde die met een stoel. Doordat de broer ingreep, kon de arts toch de ruimte verlaten.

Klappen en trappen

Bij de receptie kreeg hij alsnog klappen en trappen van de Stadjer die over de balie heen was gekropen. Een schoonmaker kwam tussenbeide en kreeg ook een tik. Het personeel van de post hield uiteindelijk de man in bedwang.

Psychose

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Er zijn geen stoornissen vastgesteld. Er zijn forse aanwijzingen dat de man destijds in een psychose verkeerde, maar een diagnose ontbreekt. Daarom kan niets worden gezegd over de toerekeningsvatbaarheid.

Niet behandelen

De man wil zich niet laten behandelen. Hij ontkent dat hij de psychiater heeft aangevallen. Hij heeft eveneens aangifte gedaan van mishandeling door de psychiater, maar die is geseponeerd.

De officier eiste ook een contactverbod met het slachtoffer en het betalen van een schadevergoeding van bijna 1.900 euro. De uitspraak is over twee weken.