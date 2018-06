Transfer Bacuna kan FC Groningen bijna drie miljoen opleveren

Bacuna in actie tegen Ajax (Foto: Olaf Kraak/ANP)

Huddersfield Town heeft FC Groningen naar verluidt ruim twee miljoen euro betaald voor Juninho Bacuna. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Noord.

De middenvelder tekende woensdag een driejarig contract bij de Premier League-club, met een optie voor nog een seizoen. Ook kunnen bonussen de transfersom nog kunnen verhogen richting de drie miljoen en is er waarschijnlijk een doorverkooppercentage bedongen.

FC Groningen-directeur Hans Nijland wil het bedrag en het doorverkooppercentage overigens niet bevestigen.

Ajax, Feyenoord of PSV?

Wel wil hij kwijt dat geen enkele Nederlandse topclub zich heeft gemeld voor Bacuna: 'Dat heeft me verbaasd, want ik denk dat hij daar prima zou passen.'

Moeizame onderhandelingen

Zonder los te willen laten welk bedrag het FC Groningen oplevert, geeft Nijland aan dat de onderhandelingen met Huddersfield respectvol, maar moeizaam verliepen. 'Het duurde een dikke week. Maar uiteindelijk mogen we tevreden zijn, zeker als je in acht neemt dat Bacuna nog een eenjarig contract had hier.'

Of FC Groningen op zoek gaat naar een vervanger wil Nijland nog niet zeggen. Wel geeft hij toe dat het 'type speler' Bacuna niet in de selectie zit.

