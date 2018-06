Groot geschut gevonden op vergaan koopvaardijschip

Vier kanonnen en honderden kanonskogels en musketkogels. De opgraving van een koopvaardijschip door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de Noordoostpolder verloopt tot nu uiterst succesvol.

Vooral de kanonnen zijn van historische waarde.

Vuurklaar

De kanonnen, ook wel draaibassen genoemd, zijn nog volledig in tact. 'Zo goed als vuurklaar, ook al hebben ze driehonderd jaar onder water gelegen', zeggen de onderzoekers. De vondst van de kanonnen is bijzonder, omdat koopvaardijschepen die op de voormalige Zuiderzee voeren normaal gesproken geen bewapening hadden.

Achttiende eeuw

De vondsten worden zorgvuldig schoongemaakt en geconserveerd door de RUG-medewerkers. 'We hopen te kunnen achterhalen wie de gieter van de kanonnen is.'

Uit onderzoek van het hout van het schip blijkt dat het uit de achttiende eeuw stamt en in die tijd ook vergaan is. Mogelijk was het afkomstig uit Engeland; er is een aantal Engelse gebruiksvoorwerpen gevonden.

De opgraving duurt nog tot eind augustus.

