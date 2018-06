Burgler uit Noordhorn is al honderd jaar onderweg

Transportbedrijf Burgler BV uit Noordhorn bestaat dit jaar honderd jaar. Een mooi moment voor de vijf broers die als derde generatie het familiebedrijf runnen.

NoordZaken nam een kijkje en sprak met Klaas (53) en Jan-Willem (51) Burgler, die beiden deel uit maken van de directie. Geert (56) is nummer drie van het managementteam. Henk-Pieter (50) en Meint (45) maken het vijftal compleet. Er zijn ook zeven zussen die zelf niet in het bedrijf werken, maar zich wel betrokken voelen.

De vijf namen in 1993 de aandelen over. Twee jaar voordat vader Melis op 69-jarige leeftijd overleed.

In de genen

De taakverdeling is duidelijk Geert richt zich op de technische kant, Jan-Willem doet de financiën en Klaas is de commerciële man. Jan-Willem weet waarom alle vijf broers in het bedrijf zijn gaan werken.

'Het transport gen zit in de familie. Het was als kind ook bijna een vanzelfsprekendheid om in de zaak te gaan.' Klaas stond ooit nog anderhalf jaar elders op de loonlijst, maar kwam daarna naar 'huis'.

Negen combinaties

Ze begonnen begin jaren negentig met negen combinaties. Toen was Burgler al gevestigd aan de Industrieweg, aan de rand van het industrieterrein, in Noordhorn. Tot 1986 was het bedrijf gevestigd aan de Oosterweg in het dorp, maar het werd daar te krap en de gemeente Zuidhorn wilde woningen bouwen.

Tegenwoordig doet een chauffeur alles vanuit de cabine. Er is nog maar één bedrijf waar we een fax naartoe sturen Klaas Burgler

Alles vanuit de cabine

Het is de afgelopen 25 jaar heel snel gegaan weet Klaas. 'Toen we het overnamen waren er net computers. Kopiëren was tot anderhalf jaar geleden heel gebruikelijk, maar dat is inmiddels zeker met tachtig procent afgenomen. Vrachtbrieven bijvoorbeeld. Dat was een papierwinkel.'

'Tegenwoordig doet een chauffeur alles vanuit de cabine. De volgende stap is de introductie van de QR-code. Er is nog maar één bedrijf waar we een fax naartoe sturen.'

Miljoenen kilometers

Momenteel rijden 27 auto's en 35 opleggers rond. Ze zijn veelvuldig op de Maasvlakte onder de rook van Rotterdam te vinden. Daar zitten de meeste producenten van plantaardige olie en vetten.

De belangrijkste opdrachtgevers zijn Olenex Pernis, RoyalSmilde Heerenveen, Bunge IOI loders op de Maasvlakte en de Cargill op diverse locaties in Nederland. In 2017 zijn ongeveer 12.000 vrachten vervoerd en is ruim 3,2 miljoen km gereden naar diverse Europese landen.

Zo wordt voor Marne Mosterd naar Zuid-Frankrijk gereden om er daar Dyon mosterd van te maken. Het gaat om alle vloeibare producten in de food en feedsector; vetten, melasse, plantaardige oliën en vloeibare suikers.

Geen melk meer

Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd besloten om naar food en feed te gaan en bijvoorbeeld te stoppen met het vervoer van melk. Jan-Willem hierover. 'Dat is een groeimarkt. Iedereen moet eten hebben en wij vervoeren de grondstoffen. Ik verwacht dat dit de komende tijd wel door blijft ontwikkelen.'

Jan-Willem voegt er nog aan toe. 'We zijn sinds die keuze met onze opdrachtgevers mee gegroeid.'

De chauffeurs hebben een loonsverhoging gehad in drie jaar tijd. Dat hebben we in de tarieven moeten verwerken, maar dat is goed gegaan Klaas Burgler

Rooskleurig

De toekomst ziet er rooskleurig uit verwacht Klaas. 'De chauffeurs hebben een loonsverhoging gehad in drie jaar tijd. Dat hebben we in de tarieven moeten verwerken, maar dat is goed gegaan. Ondertussen moeten we rekening blijven houden met nieuwe ontwikkelingen. Track and trace, iso certificering en het goed schoonmaken van de opleggers.'

Schoonmaken

Voor dat laatste heeft Burgler een eigen tankreiniging die voldoet aan de EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations) certificering; vertelt Jan Willem. 'Dat is belangrijk in het kader van de voedsel veiligheid. Om aan de EFTCO certificering te voldoen moeten we kunnen laten zien welk schoonmaakprogramma gedraaid is.'

Tachograaf telt alles

Het beeld van een vrachtwagenchauffeur is er eentje van je neus achterna rijden de vrijheid tegemoet, maar die romantiek is er volgens Jan-Willem wel vanaf.

'Alles moet geregistreerd worden. Inmiddels via de digitale tachograaf. Je moet alles binnen de lijntjes kleuren anders heb je een probleem. In Nederland kun je voor een tijdsovertreding tussen één en 59 minuten honderd euro. In Frankrijk betaal je voor dezelfde overtreding 4.400 euro.'

'Dus stel je zit krap in de tijd en bent onderweg naar Noordhorn, maar de brug bij Gaarkeuken staat open. Dan ga je door de rijtijdengrens. Bij een controle kun je daar later in Frankrijk nog voor gepakt worden.'

Chauffeurs zijn net rekenmachines geworden. Elke seconde telt tegenwoordig. Iedere minuut verlies kan aan het eind van de dag een half uur zijn Jan-Willem Burgler

Rekenmachines

'Gelukkig hebben wij nooit boetes en houden we ons aan de uren,' nuanceert Klaas het potentiële probleem.' Toch vervolgt Jan-Willem. 'Chauffeurs zijn net rekenmachines geworden. Elke seconde telt tegenwoordig. Iedere minuut verlies kan aan het eind van de dag een half uur zijn.'

Meer efficiencywinst

Het wagenpark wordt op basis van een investeringsplan momenteel vernieuwd. Dat komt niet alleen door de bedrijfsvoering, maar ook omdat de klant erom vraagt weet Klaas. 'Ze willen dat er steeds meer volume vervoerd kan worden. In Nederland mag een combinatie totaal vijftig ton zwaar zijn.'

'De consequentie is dat materiaal steeds lichter wordt om meer lading mee te kunnen nemen. Het gaat om acht tot tien procent meer. Dit levert efficiencywinst op en er zijn ook minder vrachtbewegingen nodig, waardoor we CO2 uitstoot reduceren.'

Nog voldoende chauffeurs

Toen de vijf Burglers het bedrijf in 1993 overnamen reden negen combinaties rond via diverse overnames zijn het nu 27. Daarnaast rijden drie zogeheten charters (eigen rijders) voor Burgler. Dat kan nog steeds bemenst worden met Nederlandse chauffeurs. 'Er is een tekort, maar we hebben er niet zoveel last van als in het Zuiden van het land. Daar heb je bedrijven waar soms wel vijftien combinaties stilstaan,' zegt Klaas.

Wat zeker een rol speelt is dat we van christelijke huize zijn, dat bepaalt onze normen en waarden. Noordhorn is het warme nest Jan-Willem Burgler

Christelijke normen en waarden

Wat tijdens het gesprek opvalt is de humor en hartelijkheid bij de beide broers. Klaas plaatst het in perspectief. 'Er is wel eens een woordenwisseling hoor, maar echt ruzie is er nooit. De taken zijn onderling verdeeld en het woord nee kennen we niet.'

Jan Willem hierover. 'We zitten elkaar niet op de lip en wat zeker een rol speelt is dat we van christelijke huize zijn, dat bepaalt onze normen en waarden. Noordhorn is het warme nest. Het familiaire klinkt sterk door in onze manier van werken. Inmiddels met de derde generatie en de vierde klopt al aan de deur.'

Achter elkaar op waterstof

Wat zijn de verwachtingen? Jan Willem. 'Ik hoop dat Burgler er over honderd jaar nog is. Het transport gaat wel veranderen hoor. Platooning gaat zijn intrede doen. ' Bij platooning worden vrachtwagens elektronisch aan elkaar gekoppeld, waarbij de voorste truck de snelheid en de route bepaalt.

Broer Klaas voegt eraan toe.' Over tien jaar is het verbruik van diesel drastisch verminderd. Het gaat meer richting elektronisch en waterstof.'

Betrokken mensen

Kwaliteit zal hoog op de agenda blijven staan. 'Het gaat om de service, reinheid, netheid en vriendelijkheid. Daar komt bij dat we altijd zoeken naar een oplossing om een vracht van A naar B te krijgen', stelt Klaas.

Jan Willem: 'Betrokkenheid is daarbij belangrijk. We hebben een leuke groep mensen en iedereen zet zich er volledig voor in. Bovendien springen we zelf bij daar waar nodig.'