Jongens De Swoaistee vierde in landelijke schoolvoetbalfinale

De jongens van groep 7/8 van basisschool De Swoaistee uit Groningen zijn vierde geworden in de landelijke schoolvoetbalfinale.

De Groningse ploeg eindigde in de poule met De Zilveren Maan uit Nieuwkoop en De Korenaar uit Apeldoorn als eerste.



De warming-up lijkt wel van Champions League-niveau!



In de kruisfinale kwam De Swoaistee op voorsprong. De leeftijdsgenoten van De Molenakker uit Weert knokten zich terug, kwamen op gelijke hoogte en beslisten diep in blessuretijd de wedstrijd: 1-2. In de strijd om de derde plek werd met 1-0 verloren van De Zilveren Maan.



En ook de opkomst mag er zijn, t liekt de FC wel!



De Swoaistee was de enige Groningse school die zich plaatste voor de landelijke finale.

Ronald Niemeijer ging eerder deze week al langs bij de laatste training van de talenten: