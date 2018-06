Deel dit artikel:











Zwarte cijfers voor Groningen Airport Eelde (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Groningen Airport Eelde zit voor het eerst sinds lange tijd in de plus. De luchthaven wist in 2017 ruim 370.000 euro over te houden. Het positieve resultaat is met name te danken aan een stevige bijdrage van de betrokken overheden. Die legden geld op tafel voor onder meer de beveiliging en brandweer.

Meer passagiers Verder speelde een rol dat het aantal reizigers vorig jaar groeide. Dat nam met een kwart toe tot 228.000 passagiers. Dat leverde de nodige extra inkomsten op. Grote zorgen De Raad van Commissarissen maakte zich twee jaar geleden nog grote zorgen over het huishoudboekje van de luchthaven. De bodem van de schatkist kwam angstvallig snel in zicht. Uiteindelijk besloten de betrokken gemeenten en provincies Groningen en Drenthe er de komende jaren fors geld in te pompen: 46 miljoen euro. Dat moet er toe leiden dat de resultaten de komende jaren verder worden verbeterd. Directie optimistisch over toekomst De directie van het vliegveld is optimistisch over de toekomst. De komende jaren wordt verdere groei verwacht.

