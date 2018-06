Collectief winkelverbod Ter Apel: 'we zijn er volledig klaar mee'

Het kost ondernemers in Ter Apel naar eigen zeggen duizenden euro's per jaar: de diefstal in hun winkels door veiligelanders. Dus komen ze nu met een plan: een collectief winkelverbod voor geregistreerde winkeldieven.

Het collectief winkelverbod houdt in dat iemand die een diefstal pleegt in de ene winkel, ook in de andere winkel niet meer naar binnen mag. Het winkelverbod bestaat al op meerdere plekken in Nederland: bijvoorbeeld in een winkelcentrum in Utrecht.

Ook in Ter Apel

Nu komt het dus mogelijk ook in Ter Apel. Althans, dat wil Harry Stuulen, voorzitter van de plaatselijke handelsvereniging en eigenaar van een supermarkt.

98 procent van die overlast komt vanuit het azc Harry Stuulen - voorzitter plaatselijke handelsvereniging

'Altijd veiligelanders'

'We zijn helemaal klaar met de overlast', zegt Stuulen. '98 procent van die overlast komt vanuit het azc. En het zijn altijd veiligelanders: Oost-Europese of Noord-Afrikaanse asielzoekers.'

Duizenden euro's

Het is Stuulen menens. 'We zijn er niet een klein beetje, maar volledig klaar mee. Het kost duizenden euro's, we hebben beveiligers in dienst genomen. En dat allemaal door de kloothommels van het azc.'

Ik snap goed dat ondernemers kijken wat er van hun kant kan worden gedaan om de problemen in te dammen Leendert Klaassen - waarnemend burgemeester Westerwolde

Burgemeester snapt het wel

Waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde snapt de plannen van de ondernemers wel. 'We zien in Ter Apel dat door deze specifieke doelgroep er veel diefstallen worden gepleegd. Ik snap goed dat ondernemers kijken wat er van hun kant kan worden gedaan om de problemen in te dammen.'

Compensatieregeling

Zelf is Klaassen inmiddels bezig met een compensatieregeling voor getroffen ondernemers. Zo'n compensatieregeling bestaat er al, alleen werkt die niet voor de overlast uit het azc. Asielzoekers hebben namelijk vaak geen eigen inkomen, waardoor kosten niet op hen verhaald kunnen worden.

Daarom is Klaassen in overleg met het COA om te kijken of die een waarborgregeling kunnen treffen. 'Waardoor er voor de ondernemers die het treft een compensatie kan komen.'

Een vult aan op ander

Volgens Klaassen kunnen de compensatieregeling en het collectief winkelverbod elkaar aanvullen. 'Compensatie is achteraf, een collectief winkelverbod speelt wanneer diefstal wordt gepleegd. Het kan allebei helpen om winkeldiefstal tegen te gaan.'

