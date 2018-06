'Openhouden gevangenis ook voor gedetineerden goed nieuws'

Ook voor gedetineerden is het openhouden van de gevangenis in Ter Apel goed nieuws. Dat zegt Miranda Smit, voorzitter van de ondernemingsraad van de gevangenis.

Voor Smit was het een verrassing dat het goede nieuws vanmorgen naar buiten kwam. Al houdt ze nog een slag om de arm: het nieuws moet nog bevestigd worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een beetje zekerheid

'Voor een aantal gevangenen is het goed dat de penitentiaire inrichting openblijft. Die houden er wel van dat het een beetje stabiel blijft, dat ze niet van hot naar her worden verplaatst. Dat ze een beetje zekerheid voor de toekomst hebben'.

Ook voor de medewerkers is Smit vanzelfsprekend blij. 'Het is gewoon hun baangarantie voor de komende jaren. En het is goed dat er werkgelegenheid in het noorden blijft.' Intern is men, behalve blij, ook nog wat afwachtend over het behoud van de 350 banen', zegt Smit. 'We wachten op het definitieve rapport, maar daarna al de vreugde groot zijn.'

Taart voor iedereen?

Als het goede nieuws bevestigd wordt door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (VVD), gaat de vlag uit bij de gevangenis. Of er dan voor iedereen taart komt? 'Misschien wel', besluit Smit.

