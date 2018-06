Stad trekt opnieuw 9 ton uit voor bed-bad-broodopvang

De gemeenteraad van Groningen trekt voor de komende drie maanden opnieuw ruim 9 ton uit voor de bed-bad-broodvoorziening in de stad. Daarmee loopt het totaalbedrag op richting 7 miljoen euro.

Het stadsbestuur betaalt al sinds eind 2016 de kosten voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is eigenlijk een Rijkstaak, maar op dit moment weet Den Haag nog niet wat ze willen met de BBB-opvang. Uit humanitaire redenen betaalt de gemeente Groningen daarom de kosten.

Binnen de gemeenteraad is er een ruime meerderheid voor de bed-bad-broodopvang. Maar net als verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) wil ook de gemeenteraad actie zien van verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers (VVD).

Op zoek naar toezegging

'We staan achter de opvang, maar het duurt nu wel heel lang voor het Rijk in de actiestand komt', zei Gerben Brandsema (ChristenUnie). Ook Stad en Ommeland wil duidelijkheid: 'We zijn op zoek naar een heldere toezegging vanuit het Rijk dat we het geld terugkrijgen.'

Ook PvdA-voorvrouw Carine Bloemhof vraagt om duidelijkheid: 'Wat is nu de stand van zaken van de besprekingen? Komen er al wat versnellingen?'

Begin juli een nieuw plan

Schroor liet onlangs weten dat er begin juli een plan moet liggen waaruit duidelijk wordt hoe de huidige bed-bad-broodopvang ingericht en gefinancierd gaat worden.

De verantwoordelijk staatssecretaris gaat begin juli in gesprek met belanghebbenden over de invulling van de bed-bad-broodopvang. Wethouder Schroor is ook bij dat gesprek aanwezig. Zijn inzet is onder andere om het uitgegeven BBB-geld terug te krijgen.

'Gesprek is ijkmoment'

'Ik hoop dan ook te horen waar we naar toe gaan', aldus de D66-bestuurder. 'Dat gesprek is een ijkmoment. Dan kan je ook bepalen of er perspectief is op korte termijn of dat het een doodloper op gebied van geld. Als blijkt dat, dat zo is dan worden we wat mij betreft met z'n allen recalcitrant en activistisch.'

