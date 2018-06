'Zijn droom is eigenlijk FC Barcelona, dit is een mooi begin'

De uitzending staat vandaag voor een groot deel in het teken van voetbal. Is de transfer van de 20-jarige Juninho Bacuna naar Engeland slim? En gaat mama Bacuna hem missen? En twee supporters van Saudi-Arabië kijken bij ons naar het WK.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Dat verloopt niet echt heel erg goed.. Maar het is niet alleen maar sport wat de klok slaat: er was ook koninklijk nieuws!



Is de koning nog wel bijzonder voor Beppie?

Gisteren was koningin Maxima in het UMCG, en vandaag reist manlief naar Groningen af. Hij kwam de nieuwe spoorlijn naar de Eemshaven officieel openen. Beppie van der Sluis deed daar verslag van, maar wordt ze nog wel warm van de koning?



Bacuna Matata, van Grunnen noar de Engelsen

'Er is niemand die deze stap niet snapt', zegt analist Barend Beltman. 'Hij gaat flink wat centjes verdienen.' Tafeldame Maria Koijck: 'Een prima leeftijd om uit huis te gaan!'



'Ik heb eindelijk een buurman'

'Hij heeft van kleins af aan zijn droom. Die is eigenlijk FC Barcelona, en dit is een mooi begin', zegt vader Bacuna. Voor mama is het wat makkelijker, omdat de andere zoon Leandro daar ook al voetbalt. Broer is trots en ook blij voor zichzelf: 'Nu heb ik eindelijk een buurman', grapt hij.

'Tja, hij gaat wel een stapje hoger voetballen dan ik, maar ik ben erg trots.' Overigens blijft Harkstede wel de woonplaats van de familie, want verhuizen naar Engeland zit er niet in. 'Ik heb hier een goeie baan, waar ik zelf ook trots op ben', zegt pa.



Ze zijn er bij en dat is prima!

'Ze doen hun best, maar zo goed zijn ze niet', lachen Aziz Al Shalali en Mohammed Alyami, supporters van Saudi-Arabië, maar ook Stadjers. Ze kijken in de studio van RTV Noord live naar het WK voetbal: Luis Suarez met Uruguay tegen hun thuisland Saudi-Arabië. 'Maar het is al mooi dat we er bij zijn.'

De studenten geneeskunde kozen voor Nederland omdat het dichtbij is en ze ook voetbalfan zijn. Dan was de keuze nog Groningen of Maastricht.. 'Maar dat was vijf minuten googlen!'