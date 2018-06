VVD'er Wulfse: 'Zijn tweets Eikenaar namens hele college?'

Kunnen de uitingen van gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) op goedkeuring rekenen van het hele provinciebestuur? Op die vraag wil VVD-voorvrouw Mirjam Wulfse antwoord van de provinciale bestuurders.

Wulfse is niet blij met de uitingen van Eikenaar op het online medium. 'Mag er ook gesuggereerd worden?', vraagt Wulfse zich af. 'En mogen er ook onwaarheden in de tweets staan?'

Drietal uitingen op Twitter

Wulfse refereert aan een drietal uitingen van Eikenaar op het medium Twitter. 'In plaats van dat de minister zegt: afspraak is afspraak, mogen de Groningers de aanpak van 1588 woningen zelf betalen. Tot zover de ruimhartigheid', is een van de Tweets van Eikenaar op 7 juni. De tweet van Eikenaar is gericht op het beleid van VVD-minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Enkele dagen later richthij zich op de VVD zelf. Op 16 juni zendt Eikenaar: 'De VVD regeert dit land wel alleen. Overige partijen in de coalitie mogen netjes recht zitten en pootjes geven. En dat doen ze.'

Geen goedkeuring van Wulfse

De laatste Tweet die de goedkeuring van Wulfse niet kan verdragen: 'In de volgende editie gaan we Shell 7 miljard euro geven, laten we Groningen stikken en gaan we heel hard lachen. Belooft een leuke avond te worden', is de boodschap van Eikenaar op 16 juni.



Brouns gaat niet op vragen in

Wulfse wil namens de VVD weten in hoeverre de rest van het provinciebestuur achter die uitingen staat. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) gaat niet direct inhoudelijk op haar vragen in.

'We hebben een integriteitsprotocol', aldus Brouns. 'Die gaan we bestuderen. We komen erop terug.'

