Grotere kans op legale wietkwekerij, meer gemeenten mogen meedoen

De kans op een legale wietkwekerij in de provincie Groningen lijkt groter geworden. Een landelijke commissie adviseert het kabinet om de proef met 'staatswiet' in meer gemeenten te doen.

De overheid wil een experiment doen met legale wietkwekerijen, om drugscriminaliteit tegen te gaan. Tot nu toe was het de bedoeling om de proef in zes tot tien gemeenten te houden.

Op dit moment hebben twee partijen in onze provincie laten weten dat zij mee willen doen aan het project. Twee anonieme investeerders uit Oost-Groningen die worden vertegenwoordigd door Pekelder Jakob Zwinderman en 'modelwietkwekers' John en Ines Meijers uit Bierum.

Het merendeel van de coffeeshops in de provincie snakt naar goede wiet John Meijers

John reageert verheugd op het nieuws dat hij zojuist te horen heeft gekregen. 'Dit is een hele, hele goede zaak. Het merendeel van de coffeeshops in de provincie snakt naar goede wiet.' Ook Zwinderman is blij: 'De kans dat wij mee mogen doen is groter geworden, dus wij zijn ontzettend hoopvol gestemd.'

De commissie adviseert het kabinet niet alleen om meer gemeenten erbij te betrekken, het adviseert ook dat de coffeeshops meer wiet op voorraad mogen hebben. Nu is dat nog maximaal vijfhonderd gram, maar dat aantal moet uitgebreid worden naar een dagvoorraad. Dat komt in onze provincie neer op zo'n 2,5 kilo.

John: 'Dit is een goed begin, al had ik liever gezien dat coffeeshops een weekvoorraad mogen hebben.' Daar kan Zwinderman zich minder goed in vinden: 'Dat zou betekenen dat in een coffeeshop 17,5 kilo komt te liggen. Dan wordt het roofgoed, dat is onveilig.'

De mannen zijn het wel met elkaar eens als het aankomt op de transportbewegingen. 'Meer op voorraad betekent dat er minder vaak met wiet heen en weer wordt gereden. Dat is een goede zaak', zeggen zij.

De commissie heeft meer punten op papier gezet: van de gemeenten die meedoen moeten alle coffeeshops meedoen, er moet een gevarieerd assortiment wiet komen en de gemeenten die meedoen moeten divers zijn. Dus groot, klein en op verschillende plekken in het land.

Het experiment heeft een duur van vier jaar. Volgens de commissie moet het niet zo zijn dat de proef daarna opeens stop wordt gezet. Zwinderman: 'Dat is heel erg positief. Onze investeerders hebben miljoenen op tafel liggen. Dit geeft de ondernemers een stuk meer zekerheid.'

Het is nog niet bekend hoe veel gemeenten mee mogen doen. Ongeveer dertig gemeenten hebben al laten weten geïnteresseerd te zijn.

Het kabinet gaat zich buigen over het advies van de commissie. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bruins (Medische Zorg) zeggen hier enkele weken voor nodig te hebben. Daarna wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

