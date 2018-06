Groninger kenners over Bacuna: 'Dat jonkje wil op avontuur, mooi toch?'

Juninho Bacuna tekende woensdag een contract bij Huddersfield Town in de Engelse Premier League. Toch is hij nog maar 20 jaar oud. Is dat te vroeg? En gaat hij veel aan spelen toekomen? Deze kenners geven het antwoord.

Gerard Wiekens, jeugdtrainer en oud-voetballer van Manchester City (1997-2004)

Hij gaat naar de mooiste competitie ter wereld, en ook nog eens naar een mooie club. Of het verstandig is? Hij is nog wel jong.. ik was zelf 24 toen ik naar Manchester vertrok. Eigenlijk had hij hier nog twee jaar kunnen blijven.

Pas het laatste seizoen is hij echt een basiskracht geworden, maar de constantheid kan nog veel beter. Toch is ook de vraag: hoe vaak komt zo'n kans nog een keer?

Kijk, hij heeft de capaciteiten. Hij moet het gewoon simpel houden en geen gekke dingen gaan doen. Ze houden in Engeland van spelers met veel loopvermogen, en dat heeft hij. Ik denk dat hij ook zomaar eens veel zou kunnen gaan spelen.

RTV Noord-analist Barend Beltman, oud-speler FC Groningen

Hij is met zijn 20 jaren jong best ervaren, met bijna honderd eredivisiewedstrijden! Of ik het dus te vroeg vind? Nee, dat kan ik niet zeggen. Als de top drie of 'een AZ' zich niet melden, dan kan ik me voorstellen dat hij gaat.

Ik vind het niet iemand die absoluut onmisbaar is geweest bij de FC, zoals Sergio Padt. Hij is van positieve invloed geweest, maar ik vind niet dat we hem écht gaan missen. Dat geld kun je nu mooi gebruiken voor transfervrije spelers ofzo.

Maar volgens mij is het over het algemeen een prima beslissing. Zowel voor de speler als de mens Bacuna. Dat jonkje wil op avontuur, hij kan mooi wat zakcentjes verdienen. Nou, mooi toch? Voor de club is het ook goed, want ze vangen geld en hij is te vervangen. Prima!

Hij gaat ook richting het publiek met een goed gevoel weg, ook omdat 'ie laatst tussen de supporters ging staan toen hij niet meedeed. Dat heeft beide kanten goed gedaan.

Of hij gaat slagen? Dat weet ik niet. Ik ken de concurrentie niet, het hangt ook van de positie af waar hij komt te staan. Een controlerende middenvelder vind ik hem niet. Hij zal zich moeten aanpassen en een beetje moeten wennen.

RTV Noord-analist Wim Masker, schrijft voor de Groninger Gezinsbode:

Ik had Juninho graag nog een jaar in Groningen gezien, maar denk tegelijkertijd dat het voor zijn ontwikkeling een goede transfer is. In Engeland zal hij zich minder slordigheden kunnen permitteren en daardoor sneller leren.

Ik zag en zie in hem meer een aanvallende dan een controlerende middenvelder. Ik ben benieuwd welke rol hij in Engeland krijgt. Ik verwacht veel van hem als hij leergierig genoeg is en denk dat hij geregeld zal spelen. Hij zal niet willen onderdoen voor zijn broer Leandro, die bij Reading FC speelt.

Krijgt hij onverhoopt onvoldoende speeltijd, dan kan hij zich altijd nog laten verhuren aan een club in het Championship. Dat moet dan wel, want een club als Huddersfield speelt niet zo gek veel wedstrijden. Inclusief FA en League Cup hooguit 45.

RTV Noord-analist Joop Gall, is op zoek naar een club:

Ik vind het een supertransfer, een droom voor een twintigjarige. Of het verstandig is, is weer iets anders. Ik ben van de oude stempel, hij had zich wat mij betreft misschien eerst moeten doorontwikkelen bij een nationale topclub.

Ik heb namelijk afgelopen seizoen gezien dat 'ie af en toe erg goed was, maar hij was ook periodes onzichtbaar. Je zult het toch over een langere tijd moeten laten zien, zeker in Engeland.

Aan de andere kant: het is goed dat hij de voorbereiding nu helemaal kan meemaken. Toch denk ik dat hij het eerste jaar moet acclimatiseren en zijn minuten vanaf de bank gaat maken.

Maar laten we wel wezen: Ik snap dat hij op deze trein is gestapt, want wie zegt dat de Premier League-trein nóg een keer voorbij komt?

