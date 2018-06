Diette Doesburg geeft niet op en gaat in cassatie

De failliet verklaarde zakenvrouw Diette Doesburg weigert zich neer te leggen bij een persoonlijk faillissement. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

Doesburg is zowel zakelijk als persoonlijk bankroet verklaard. Woensdag werd haar persoonlijk faillissement, eind mei uitgesproken door de rechtbank in Groningen, bekrachtigd door het Hof in Leeuwarden. Doesburg had beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank.

Gevecht

Nu Doesburg opnieuw bezwaar maakt, kan er nog altijd geen punt worden gezet achter een langslepend juridisch gevecht dat al sinds 2005 duurt. In dat jaar werd haar bedrijf Maas Shipyard Waterhuizen failliet verklaard.

Wanbeleid

De curatoren Peter Fousert en Wim Entzinger van Plas & Bossinade houden Doesburg persoonlijk verantwoordelijk voor het op de fles gaan van de werf. Haar wordt onbehoorlijk bestuur verweten. De administratie van het bedrijf was volgens Fousert en Entzinger een rommeltje en Doesburg voldeed niet aan de publicatieplicht voor jaarverslagen. De rekening die de curatoren haar persoonlijk voor het wanbeleid presenteren bedraagt zes miljoen euro.

Ik kan al mijn schulden betalen. Ik heb genoeg geld op de bank Diette Doesburg

Geen schikking

In december 2016 eiste Doesburg-Maas in hoger beroep bij de Hoge Raad dat die vordering van tafel ging, maar haar eis werd verworpen. Ze was het niet eens met het feit dat haar wanbeleid werd verweten. Het faillissement had toen afgewikkeld kunnen worden, maar Doesburg weigerde mee te werken aan een schikking.

Afwijzen

Doesburg ontkent niet dat er schulden zijn, maar blijft de persoonlijke aansprakelijkheid afwijzen. 'Ik kan al mijn schulden betalen. Ik heb genoeg geld op de bank', zegt Doesburg, die van een AOW-uitkering leeft, zo is in de uitspraak van het hof te lezen.

Peter R. de Vries

Doesburg zegt steun te krijgen van Peter R. de Vries. Ze wil dat de misdaadverslaggever het dossier bestudeert met als doel een zaak tegen de curatoren te beginnen. Want op haar beurt beschuldigt zij hun van faillissementsfraude. Ze zouden volgens Doesburg namelijk ten onrechte een vordering in de boedel hebben opgenomen.

Privé

Fousert en Entzinger handelen het zakelijk faillissement af, de curator in het persoonlijk faillissement van de zakenvrouw is Gerard Breuker. Die zal onderzoeken of er nog wat te halen is bij Doesburg. Breuker wil over de zaak niks zeggen, 'omdat het over een privépersoon gaat'.

Gemotiveerd

Curator Peter Fousert ziet de cassatie bij de Hoge Raad in vertrouwen tegemoet. Dat rechtsorgaan beoordeelt niet opnieuw de feiten in een zaak, maar kijkt alleen of de rechtsregels goed zijn toegepast. 'Het arrest van het hof is heel erg goed gemotiveerd', aldus Fousert.

