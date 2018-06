'Als ik me in de auto net zo gedraag als de fietsers is het ja net Carmageddon'

Fietsers in het Groningse verkeer kunnen onder de autorijdende Lopend Vuur-stemmers niet op veel sympathie rekenen. Dat blijkt uit de vele reacties die we vandaag binnenkregen.

Het Lopend Vuur was: 'Het verkeer is voor mij een dagelijkse bron van ergernis'. 53 procent van de 2.224 stemmers is het oneens met deze stelling.

Maar nu wordt het leuk: we vroegen ook wat de grootste typisch Groningse verkeersergernis voor automobilisten is. Hierop werd 1.506 keer gestemd.

Fietsers zonder licht wordt genoemd als grootste ergernis, met 24 procent van de stemmen. Op de tweede en derde plek staan respectievelijk langzaam rijdende mensen en openstaande bruggen, met 20 en 17 procent.

Files, achter een landbouwvoertuig rijden, verkeersdrempels en rijden tussen de fietsers in Stad krijgen elk minder dan tien procent van de stemmen.

Tekst gaat verder onder deze Facebookpost.



'Din heb je de kop dr nait bie'

Op onze Facebookpagina werd ook gereageerd op de stelling. Zo schrijft Christoffer: 'Mensen die minder hard rijden dan is toegestaan is een ergernis voor mij. En vooral de mensen die buiten de bebouwde kom 60 rijden, waar 80 is toegestaan en vervolgens binnen de bebouwde kom gewoon strak 60 blijven rijden. Hai keerln din heb je de kop dr nait bie.'

'Fietsers die denken boven de wet te staan'

Irene is niet te spreken over fietsers. 'Voornamelijk (...) fietsers die denken boven de wet te staan. Zonder te kijken, noch hun hand uit steken af te slaan. Om maar te zwijgen over het mobiel gebruik', schrijft ze.

Marvin reageert daarop: 'Als ik me net zo gedraag in de auto als de fietsers dat doen dan is het ja net Carmageddon (computerspelletje waarbij je tegenstanders, koeien en voetgangers doodrijdt, red).'

'Aanhanger'

Marike kijkt er positief naar. ' Ik maak me nooit te druk... Als ik 80 op een 80 weg rij, en heb inééns een 'aanhanger' - zonder trekhaak best wel knap - en ik word ook nog hoekig ingehaald... Dan lach ik altijd heel lief!'

Steffer zegt: 'Als ik zo'n aanhanger krijg ga ik altijd 10-15 km langzamer rijden zodat ik ze veilig naar huis kan brengen'.

Op tijd van huis gaan

Egbert relativeert de stelling: 'Ergernis. Nee hoezo. Gewoon op tijd van huis gaan. Niks loos'.

Lees ook:

- Lopend Vuur: Wat is voor jou de grootste Groningse verkeersergernis voor automobilisten?