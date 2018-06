Derde woontoren voor Reitdiephaven kan getekend worden

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad lijkt in te gaan stemmen met het realiseren van een derde ontwerp voor een woontoren in Reitdiephaven.

Het stadsbestuur komt voor de derde keer met een plan voor een woontoren in de stadswijk Reitdiephaven. Waar de voorgaande keren al plannen gepresenteerd werden daar ligt nu alles nog open.

Nog geen duidelijkheid over hoogte of uiterlijk

Er is namelijk nog geen duidelijkheid over de hoogte of het uiterlijk van de toren. Wel heeft verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) laten weten dat er een woontoren gaat komen. Een toren die in vergelijking met de eerdere plannen echter wel kleiner zal worden in omvang en hoogte.

Volgens de politieke tegenstanders van de woontoren is er geen draagvlak onder de omwonenden voor een woontoren. De voorstanders, de coalitiepartijen en Student en Stad, wijzen op het 'stedelijk belang.'

Zaak acceptabeler maken

PvdA'er Sebastiaan Ruddijs verdedigt het plan van zijn eigen wethouder dan ook. 'We snappen dat direct omwonenden er moeite mee hebben. Maar het college heeft een poging gedaan om de zaak acceptabeler te maken. Dat is misschien niet helemaal gelukt, maar de buurt wordt er nog verder bij betrokken.'

Woning-wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) benadrukte dat er nu nog geen kant en klaar plan ligt. 'Dit is geen eindpunt, maar een tussenstap. We vragen aan u, aan de raad, hoe we verder gaan. Ondertussen blijven we in gesprek.'

Twijfels

Alhoewel het plan voor een nieuwe woontoren dus op een meerderheid kan rekenen zijn er ook twijfels.

'Lijkt een soort tunnelvisie'

Oppositiepartij CDA snapt niet zo goed waarom de wethouder perse een woontoren wil bouwen in de Reitdiephaven. 'Het lijkt een soort tunnelvisie om daar toch hoogbouw neer te zetten', zegt Rob Lamers. 'We kunnen er ook een hele andere invulling aan geven', zegt Lamers die er tevens op wijst dat er volgens hem weinig draagvlak is in de wijk voor een woontoren.'

'We zien het nog wel even'

SP, de grootste oppositiepartij in de raad, snapt niet dat het stadsbestuur nog geen concreet plan heeft, ze zien geen verandering ten opzichte van de eerdere plannen. 'Hoeveel woningen er komen of hoe hoog het wordt, dat wordt niet gezegd. Oftewel: We zien het wel even', zegt SP-voorman Jimmy Dijk.

'Moet mooie architectuur worden'

De foto's van de karakteristieke gekleurde woningen die aan de Reitdiephaven staan zorgen voor veel kliks op internet. Wethouder Roeland van der Schaaf denkt dat de nog te ontwerpen woontoren ook zo'n kliktopper kan worden.

'Het moet goede architectuur worden. Dan moet niet alleen voor de haven, maar ook voor de stad. Het klinkt misschien wat ondeugend, maar wie weet komen er ook foto's van de nieuwe toren op Pinterest', besluit de wethouder.

Nog even afwachten

Of er daadwerkelijk een nieuwe woontoren gaat komen is nog even afwachten. De gemeenteraad neemt dat besluit op 27 juni.

Lees ook:

- Plannen woontoren Reitdiephaven liggen weer helemaal open