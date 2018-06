Deel dit artikel:











Total verstevigt daken van tankstations na instorting Het ingestorte station bij Goes (Foto: Omroep Zeeland)

Oliemaatschappij Total vervangt de daken van drie tankstations om te voorkomen dat ze instorten. Eén van de tankstations staat aan de Provincialeweg in Nieuwe Pekela. Aanleiding is het dak van een tankstation langs de A58 bij Goes, dat het in april begaf.

Dat schrijft Omroep Zeeland. Total heeft vergelijkbare tankstations onderzocht en op basis daarvan worden drie soortgelijke daken uit voorzorg vervangen. De benzinestations in Dordrecht, Meppel en dus ook Nieuwe Pekela krijgen een stalen dak. Dat geldt ook voor het ingestorte station bij Goes. Ouderdom, vocht en lijm Total concludeert na onderzoek dat het dak instortte door een combinatie van ouderdom, vocht en zwakke lijm. De luifel van het tankstation stond er al toen Total het vijftien jaar geleden overnam. Het bedrijf heeft toen niets veranderd aan de constructie. Het bouwwerk is volgens Total wel regelmatig gecontroleerd. Behalve vocht en ouderdom speelde ook de gebruikte lijm een rol. 'Die had niet de verwachte sterkte', zegt een woordvoerder van Total tegen Omroep Zeeland. Geen gewonden De luifel van het tankstation stortte in de nacht van 3 april in, en viel op de benzinepompen. De winkel van het tankstation was dicht, maar de pompen waren nog wel in bedrijf via de nachtautomaat. Op dat moment was het station verlaten en zijn er dus geen gewonden gevallen.