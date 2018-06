Nordica vindt alternatief voor 'Brussel vlucht' ergens anders dan Eelde

Luchtvaartmaatschappij Nordica Air gaat de vluchttijden van de avondvlucht naar Kopenhagen aanpassen. De Estste maatschappij gaat vanuit Kopenhagen een nieuwe route vliegen met het toestel dat op Eelde gestationeerd is.

Dat schrijft RTV Drenthe. Volgens de omroep heeft de maatschappij geen goed alternatief gevonden voor de geschrapte lijndienst vanuit Eelde naar Brussel. Nog voor de start werd deze lijndienst geschrapt vanwege een gebrek aan belangstelling. Nordica beloofde om te kijken naar een nieuwe bestemming, maar die is niet gevonden.

Toestel moet wel vliegen

Het toestel dat is gestationeerd op Eelde moet wel uren maken, dus heeft Nordica een nieuwe bestemming gevonden vanaf de luchthaven van Kopenhagen. Het vluchtschema van de avondvlucht naar Denemarken moet daardoor wel worden aangepast.

Vrijdag maakt de maatschappij bekend hoe het schema er uit zal gaan zien. 'Maar we vertrekken eerder en zijn op een later tijdstip terug op Groningen Airport Eelde', zegt woordvoerder Toomas Uibo van Nordica tegen de Drentse omroep. 'En het kunnen ook per dag nog andere tijden zijn.' Nu vertrekt de vlucht rond 17.30 uur en is rond 21.30 uur weer terug.

Andere tijden

Volgens Uibo heeft het veranderen van de tijden geen consequenties voor de aansluiting op de internationale vluchten vanaf Kopenhagen. Groningen Airport Eelde ziet de luchthaven van Kopenhagen als een hub, waarvandaan je de wereld over kan. Nordica vliegt overdag ook naar München en in het weekend naar Nice.

De luchthaven in Eelde vindt het jammer dat er geen alternatief is gevonden. De meeste verbindingen die gemaakt kunnen worden met de overgebleven tijd, liggen te dichtbij en zijn mogelijk niet rendabel genoeg.

'Stilstaan kost geld'

Bowy Odink van Groningen Airport Eelde snapt de stap van Nordica wel. 'Stilstaan kost geld. En dan kan je beter een goeie verbinding ergens beginnen, dan een gok wagen op een bestemming te dichtbij Eelde. Als daarmee de basis van Nordica op Eelde economisch rendabeler wordt, dan is dat ook goed voor ons', aldus Odink tegen RTV Drenthe.

