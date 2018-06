Stad moet 'alle zeilen bijzetten' om internationale studenten onder te brengen

De gemeente Groningen is verrast door het grote aantal aanmeldingen van internationale studenten voor volgend studiejaar.

Wethouder Roeland van der Schaaf heeft laten weten dat ze 'alle zeilen moeten bijzetten' om de studenten van een kamer te voorzien. Als de gemeente niet in actie zou komen, gezamenlijk met de RUG en Hanzehogeschool , is er bij aanvang van het studiejaar voor 500 studenten geen onderkomen.

Er wordt op dit moment gezocht naar 500 tot 1.000 kamers.

Noodopvang

Bij aanvang van het huidige studiejaar bleek ook dat meerdere internationale studenten geen woning hadden en dus geen slaapplaats. Toen is besloten om een noodopvang voor die studenten te openen.

Zo'n opvang zal er dit jaar ook komen. 'Dat hadden we al besloten', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. 'Dus niet zoals vorig jaar toen het nog op het allerlaatste moment moest.'

Gevolg van een studentenstad

Waar de gemeente dus vorig jaar al werd geconfronteerd met een kamertekort, daar staat het nu opnieuw voor een verrassing. Maar volgens de wethouder hoort dat ook bij een stad zoals Groningen.

'Heel veel steden kampen met dit probleem. het probleem wordt extra groot doordat de woningmarkt in de stad gigantisch krap is. Het lost zich niet vanzelf op. Het vraagt in deze tijd om een hele actieve rol van ons.'

Zoektocht buiten de gemeente

De wethouder kijkt ook buiten de gemeentegrenzen naar geschikte locaties om studenten onder te brengen. Om welke plekken het gaat wil de wethouder niet zeggen. Wel gaat het om plaatsen die een goede aansluiting hebben op het openbaar vervoer.

