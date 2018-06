Water bedreigt huizen in Middelbert: 'Niemand komt ons helpen' (update)

Tegen kwart over acht arriveerde de brandweer (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

In het weiland stonden geen dieren (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Aan de Middelberterweg in Middelbert dreigde donderdagmorgen een aantal huizen blank te komen staan. Het water stroomde met hoge snelheid door de straat.

Het was eerst onduidelijk waar het water vandaan kwam, maar inmiddels is gebleken dat twee afsluiters van de waterleiding zijn gesprongen. Een monteur van het waterbedrijf probeert samen met omwonenden de afsluiters weer te dichten.

Grond weggespoeld; doorgaande weg afgesloten

Tegen kwart over acht arriveerde de brandweer met een dieplader en twee pompen. Het water stroomde toen al zeker tweeënhalf uur lang door de straat.

Door het stromende water is zoveel grond weggespoeld dat er bij de doorgaande weg een gat van ongeveer vier meter is ontstaan. Het waterbedrijf heeft daarom overlegd met de politie en er is besloten om de Middelberterweg af te sluiten voor verkeer.

Emotioneel

Bewoner Koos Scholtens is emotioneel: 'We hebben 112 gebeld en de brandweer en de politie, maar niemand doet iets. De brandweer zegt dat ze hier geen pompen voor hebben.'

'Het stroomt maar door'

De vrouw van Scholtens stond donderdagmorgen om half zes op en ontdekte het water. Scholtens alarmeerde meteen de buren. Buurvrouw Wilma Ritsema: 'Ik werd gebeld door mijn ouders; die wonen naast ons. Dan loop je naar buiten en staat alles blank: de tuinen, de weilanden. En het stroomt maar door.'

In het weiland stonden geen dieren. Scholtens: 'Gelukkig niet. Mijn schapen staan op een ander stukje. Het ergste is dat we alle hulpverleningsdiensten hebben gebeld en dat helemaal niemand komt helpen.'

Voor de huizen ligt een doorgaande weg. Het is nog onduidelijk hoeveel zand onder die weg is weggespoeld door het stromende water. Daarom is dus rond acht uur besloten om de weg af te sluiten.