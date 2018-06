Deel dit artikel:











Wie kent Gerrit en zijn koffer vol leugens? De koffer met leugens van Gerrit (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Hij is loodzwaar en ligt middenin een weiland aan de Egersundweg in Stad. In groene fluorescerende letters staat erop geschreven: 'gerrit leugen koffer'.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Wiebe Klijnstra is onderweg als onze ochtendverslaggever en hij heeft net tot zijn knieën in het water gestaan. Hij wil aan de Egersundweg zijn laarzen uittrekken en stoot zijn tenen aan de koffer. Heel veel vragen 'Optillen is schier onmogelijk', zegt hij. 'Er lijkt wel beton in te zitten. Maar zo'n koffer levert naast een blauwe teen natuurlijk heel veel vragen op. Wie heeft 'm daar neergelegd, wat zit erin en waarom ligt de koffer daar?' De koffer is ongeveer veertig bij veertig centimeter groot en het handvat is gemaakt van touw. Weet jij van wie deze koffer is of waarom hij daar ligt? Deel je verhaal op onze Facebookpagina.