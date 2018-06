'Welkom in de sinkhole van Middelbert'; wegpompen water gaat wel even duren

Er ontstaan scheuren in de Middelberterweg (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

De oprit is deels weggeslagen (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Het zand onder de Middelberterweg is weggespoeld (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Het gat in de Middelberterweg (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Een pomp van twee meter hoog staat op volle toeren te draaien. De oprit van één huis is weggeslagen door het water. De brandweer is nog wel even bezig aan de Middelberterweg in Middelbert, waar donderdagmorgen twee afsluiters van de waterleiding zijn gesprongen.

'Welkom in de sinkhole van Middelbert', roept een omwonende als hij onze verslaggever ziet. Op de plek waar eerder zijn oprit lag, zit nu een gat van zeker vier meter. Het stromende water heeft de bodem weggeslagen. De huizen aan de Middelberterweg liggen wat hoger, maar in ieder geval één bewoner heeft wel water in de kelder. Ook de voortuinen van de buren en een naastgelegen weiland zijn overstroomd.

We hebben 112 gebeld en de brandweer en de politie, maar niemand doet iets buurtbewoner

'Niemand deed iets'

Het snel stromende water werd donderdagmorgen rond half zes ontdekt door bewoners van de straat. Zij hebben direct hun buren en de hulpverleningsdiensten gealarmeerd. 'We hebben 112 gebeld en de brandweer en de politie, maar niemand doet iets. De brandweer zegt dat ze hier geen pompen voor hebben', vertelde een bewoner donderdagmorgen vroeg in onze radiouitzending.

Het waterbedrijf kwam wel een kijkje nemen, maar volgens de buurtbewoners is die medewerker weer weggegaan, omdat hij niet wist waar het lek zat. Enige tijd later arriveerde een monteur en die heeft samen met buurtbewoners geprobeerd de afsluiters te dichten. Inmiddels is één afsluiter gedicht.

We gaan nu kijken hoe we dit moeten repareren. Dat kan wel enige tijd duren Maarten van Wieringen - Waterbedrijf Groningen

Wagen voor drinkwater

Woordvoerder Maarten van Wieringen van het waterbedrijf: 'Het lek is gelokaliseerd. We gaan nu kijken hoe we dit moeten repareren. Dat kan wel enige tijd duren. We hebben een waterwagen neergezet ter hoogte van nummer 40, zodat buurtbewoners toch drinkwater hebben.' Volgens het waterbedrijf zitten 125 mensen zonder water.

Weg afgesloten

De Middelberterweg is afgesloten voor verkeer. Doordat zand onder het wegdek is weggeslagen, zijn er scheuren ontstaan in het asfalt.

