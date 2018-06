Rondje Groningen: Moi gaat internationaal op de langste dag

Vandaag is de langste dag van het jaar en dat is een mooie gelegenheid om een flinke tocht te maken. Ook zien we dat 'onze moi' internationaal gaat, daar houden we van.

1) Op de pedalen

In het kader van #thelongestday (een actie tegen de ziekte Alzheimer) fietsen vandaag een groep wielrenners van Delfzijl naar Vlissingen, een trip van 461 kilometer.



2) Een internationale moi

Ook in Noorwegen kennen ze onze 'Moi'. Wat het helemaal afmaakt is de sticker van #mysterybaby rechtsonder, een Gronings uit de hand gelopen grapje.



3) Van de regen in de drup

Tsja, als je het water wegpompt moet je het ook ergens laten. De buren even verderop bij de 'sinkhole' in Middelbert waren wat minder blij.



4) Op jacht naar huisjesmelkers

Vanavond op TV bij SBS6: Foute Boel en daarin deze keer de Groningse huisjesmelkers. Om 21:30 uur te zien. Overigens staat de volgende aflevering ook in het teken van de praktijken in Stad.



5) Op de langste dag

Zijn wij op zoek naar lange mensen. Ken jij iemand die langer is dan onze collega Chris (die 2.05 meet)?



6) Een 'sicke roadtrip'...

'Toen ik bij Uithuizen, Industrieweg kwam, heb ik de bus even aan de kant van de weg gezet. De omgeving was zo inspirerend dat ik spontaan ben gaan mediteren. Dit pakken ze me nooit meer af.' Grinnik even mee om dit bericht van De Speld.



7) Vraag van de dag

Onze tip: gewoon met een gieter, een beetje kracht en blijf er gewoon onder staan. Gaat altijd goed.



8) Groningen in de lift

Letterlijk en figuurlijk:



9) Spuitgasten op je bruiloft

Of je nou wil, of niet.. Als je als brandweerman of -vrouw gaat trouwen, komen ze allemaal langs. Felicitaties aan het bruidspaar!



10) Ron Jans moet aan de bak!

Tenminste, als hij deze lijst zou zien van onze 'Effe Wat Anders-clubwatcher'. Thijs is geregeld in de Spits op Noord-rubriek te horen over FC Groningen en heeft het even uitgezocht:



