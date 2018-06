Kinderombudsman tegen Kamer: 'Houd je aan de afspraken'

De Tweede Kamer moet veel meer kijken naar wat kinderen in het aardbevingsgebied nodig hebben om weer toekomstperspectief te krijgen en er moet een einde komen aan de steeds maar voortdurende onzekerheid.

Dat is de rode draad van een hoorzitting in de Tweede Kamer over de 'mentale versterking' van Groningen.

Als het met de kinderen goed gaat, gaat het met de ouders ook goed Margrite Kalverboer - Kinderombudsman

Grote impact

'Als het met de kinderen goed gaat, gaat het met de ouders ook goed.' Het zijn de woorden van Nationale Kinderombudsman Margrite Kalverboer tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Ook hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen maakt zich zorgen. Volgens hem heeft de stress als gevolg van de gaswinning een grote impact op kinderen.

Postmes deed eerder onderzoek naar de psychologische gevolgen van de gaswinning. Uit zijn onderzoek blijkt dat er jaarlijks minimaal vijf mensen zullen overlijden als gevolg van de stress.

Onzekerheid

De grootste veroorzaker van die stress is volgens Postmes niet de angst dat een huis instort, maar de voortdurende onzekerheid. 'De stress verergert, omdat er nagenoeg geen vertrouwen is in de overheid.'

Volgens Kalverboer groeien er in Groningen daardoor nu kinderen op die de overheid wantrouwen. 'Kinderen die cynisch praten over besluitvorming in de politiek is een nieuwe generatie', aldus Kalverboer. 'Een generatie die zich mogelijk gaat afkeren van de politiek, iets wat we in een democratie niet willen.'

De Kamer gebruikt grote woorden en heeft ongetwijfeld goede intenties, maar de acties blijven uit Tom Postmes - hoogleraar sociale psychologie

Grote woorden, maar geen acties

De Tweede Kamer heeft daar volgens Postmes een belangrijke rol in. 'De Tweede Kamer is medeverantwoordelijk', zegt hij. 'Met onze aanbevelingen is weinig concreets gedaan, daar ben ik teleurgesteld over. De Kamer gebruikt grote woorden en heeft ongetwijfeld goede intenties, maar de acties blijven uit.'

De onzekerheid over de versterkingsopgave zorgt ook voor een toename van stress. Kalverboer drukt de Kamer dan ook op het hart: 'Houd je aan de afspraken.'

