Staking in het streekvervoer begint pas woensdag en duurt drie dagen (update)

De staking in het streekvervoer wordt met twee dagen uitgesteld. Bemiddelaars krijgen extra ruimte om tot een akkoord te komen.

Komen ze er niet uit, dan wordt er vanaf woensdagochtend 72 uur lang gestaakt.

In onze provincie gaat het alleen om het busvervoer. De treinen van Arriva rijden wel, omdat het treinpersoneel onder een andere cao valt.

'Mocht er uiterlijk dinsdag 26 juni einde dag een fatsoenlijk resultaat van bemiddelaars liggen, zwart op wit, dan blijven de bussen rijden. Is er dinsdag geen resultaat, dan wordt er vanaf woensdag 27 juni alsnog gestaakt' meldt de FNV.

Cao-conflict

Bonden en werkgevers liggen al lange tijd in de clinch over een nieuwe cao. Heikel punt in de onderhandelingen is de werkdruk. Die is volgens de chauffeurs te hoog. Ook over een loonsverhoging worden de partijen het niet eens.

'Situatie blijft hetzelfde'

De situatie voor vervoerder Qbuzz blijft ondanks het uitstellen hetzelfde, zo laat woordvoerder Michel van der Mark weten.

'Het blijft een vervelende combinatie met tentamenweken bij studenten en de TT in Assen. We hebben scenario's klaarliggen voor de verschillende situaties, maar pas op de eerste stakingsdag weten we hoeveel collega's op het werk verschijnen.'

Studenten hoogste prioriteit

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) heeft de vervoerders opgeroepen zoveel mogelijk rekening te houden met de tentamenperiode: 'Studenten mogen niet de prijs betalen van deze staking'.

Qbuzz laat weten in contact met de scholen te staan en heeft ook tentamenroosters ontvangen, zodat er gericht bussen ingezet kunnen worden.

'Daarnaast is de enorme studentenstroom onze eerste prioriteit', legt Van der Mark uit. 'Anders krijgen we het station nooit leeg. Daarna komen de andere belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen.'

Update: 'Chaos, verwarring en schade'

De werkgevers zijn nog steeds niet te spreken over de voorgenomen staking.

'De stakingen zorgen voor verwarring, schade en chaos bij reizigers. Die weten, net als wij, niet meer waar ze aan toe zijn.'

Lees ook:

- FNV: 'Heel erg boze chauffeurs kunnen busstaking lang volhouden'

- Werkgevers in het streekvervoer verrast door staking