Froukje de Jonge waarnemend burgemeester in Stadskanaal

Froukje de Jonge is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Stadskanaal. De Jonge volgt Baukje Galama op, die half februari opstapte.

De Jonge was de afgelopen vier jaar CDA-wethouder in de gemeente Almere. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd ze weer fractievoorzitter voor die partij in de raad.

Voor onbepaalde tijd

De benoeming van de CDA-politica gaat per 1 september in en geldt volgens de provincie voor onbepaalde tijd zolang het proces van de gemeentelijke herindeling duurt.

De Jonge (1965) is getrouwd en heeft vijf kinderen.

Lees ook:

- 'Voor de zomer waarnemend burgemeester Oldambt en Stadskanaal'

- De 'flitsburgemeester' van Stadskanaal: 'Het waren vijftien mooie minuten'

- Ruim helft van Groninger burgemeesters is waarnemer: 7 vragen en antwoorden