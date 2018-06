Lopend Vuur: Het is een goed idee om de belasting op aardgas flink te verhogen

Jarenlang stookten we in Nederland op aardgas. De gevolgen ondervinden we in Groningen inmiddels.

En dus gaat de aardgaskraan uiteindelijk dicht. Gevolg is wel dat we ons op een andere manier moeten gaan verwarmen. We moeten, met andere woorden, van het aardgas af.

En hoe kun je dat nou zo snel mogelijk voor elkaar krijgen?

De klimaattafel Gebouwde Omgeving, onder leiding van Diederik Samson, komt met de suggestie om de energiebelasting op aardgas te verhogen en de belasting op elektriciteit te verlagen. De Volkskrant meldt dat vandaag.

Volgens de krant moet de belasting op aardgas de komende twaalf jaar met 75 procent omhoog. Huishoudens die dan gas blijven gebruiken zijn dan zo honderden euro's per jaar duurder uit. Aan de andere kant is er compensatie door de verlaging van de stroomheffing.

Overstappen op andere vormen van energie, bijvoorbeeld de waterpomp, is duur. Wellicht is zo'n belastingverhoging wel het duwtje in de rug dat we nodig hebben?

