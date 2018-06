Knoalster waarnemer is blij: 'Dit is een fantastische klus'

Met Froukje de Jonge (CDA) als waarnemend burgemeester heeft Stadskanaal er een enthousiaste bestuurder bij. De voormalig wethouder van Almere heeft er zin in, zegt ze.

Mevrouw de Jonge, van harte gefeliciteerd. Blij?

'Ik ben zeker blij. Dit is inhoudelijk gezien een fantastische klus. Toen de commissaris René Paas mij benaderde ben ik na gaan denken. Qua afstand was er misschien een praktisch bezwaar, maar ik zag dit vooral als een heel mooie uitdaging.'

U bent voor de Kanaalstreek misschien wel de grote onbekende. Welke binding heeft u met de regio?

'Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog absoluut onvoldoende weet over Stadskanaal om daar nu direct een eerste indruk over te geven. Ik ben van oorsprong een Friezin, mijn familie heeft Friese roots. Maar mijn moeder is op jonge leeftijd met haar familie naar Winschoten verhuisd. Zelf ben ik in Eindhoven opgegroeid, maar mijn oma en een deel van de familie zijn altijd in Groningen gebleven. Zodoende kwam ik in Winschoten bij oma op familiebezoek.'

De afgelopen jaren heeft u als wethouder in Almere gewerkt. Dat is heel anders dan Stadskanaal.

'Dat klopt, maar wat ik juist zo mooi vind, is dat ik nu buiten de Randstad ga werken. Hier in de Randstad bestaat nog wel eens het beeld dat de Randstad Nederland is. Daar heb ik me altijd enorm fel tegen verzet. Een merendeel van de Nederlanders woont juist buiten deze regio en heeft heel mooie plekken te bieden. Ik heb er heel veel zin in om meer van Stadskanaal en de omgeving te leren kennen.'

Het is een eindje rijden tussen Almere en Stadskanaal. Blijft u er wonen of overweegt u een verhuizing?

'Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Mijn man en ik hebben een gezin met vijf kinderen, van wie er drie thuis wonen. Mijn man werkt hier. We blijven hier dus wonen. Maar ik wil de taak in Stadskanaal op een goede manier invullen, vandaar dat ik een aantal nachten per week in Stadskanaal zal verblijven. Alleen, ik zal er geen zeven dagen per week zijn. Dat wisten de fractievoorzitters en toch hebben ze voor mij gekozen. Dat maakt mij heel blij.'

U begint op 1 september. Gaat u vooraf rondkijken in de regio?

'Dat is wel de bedoeling, al wil ik dat vooral in overleg met de bestuurders in Stadskanaal doen. Nu ben ik alleen een naam en een foto.'

Met andere woorden: misschien deze zomer op vakantie in Stadskanaal?

'Dat weet ik nog niet, maar dat ik er regelmatig zal zijn, dat staat wel vast.'