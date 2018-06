Groninger Forum nog vier maanden in de 'dubbele steigers'

Het Groninger Forum in de steigers. (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Het Groninger Forum in de stad gaat verscholen achter een enorm bouwwerk aan 'dubbele steigers'. 'Een bijzondere steiger', zegt Jos Rona namens aannemer BAM.

'Dit type leent zich uitermate goed om de vorm van het gebouw te volgen. En hij is aardbevingsveilig.'

Het aantal 'staanders' is groter dan bij een normale steiger. Een bewuste keuze, aldus Roona. 'Deze staat wel een paar weken omhoog en iedereen die erop werkt moet zich net zo veilig voelen als de mensen binnen.'

Jos Rona van aannemer BAM. Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra



'Steiger volgt het gebouw'

'Hij is helemaal uitgerekend: de hoogte en de krachten die hij moet opvangen. Het Groninger Forum verraadt het aan de buitenkant al: alles steekt uit en heeft een hellingshoek. De steiger volgt het gebouw.'

Op veertig meter hoogte ontmoet het speciale bouwwerk een steiger die rondom het gebouw loopt. Deze is vastgemaakt aan het Groninger Forum. Vanaf dit punt wordt later het hogergelegen deel in de speciale steigers gezet.

Nog een paar maanden in de steigers

Rona verwacht dat de gevelwerkzaamheden in oktober zijn afgerond. Volgens de planning gaat het Groninger Forum in 2019 open.