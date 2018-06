Lek in Middelbert is gevonden, maar problemen zijn nog niet voorbij

'Een rondbreuk!', klinkt vanuit de 'sinkhole' van Middelbert. Medewerkers van Waterbedrijf Groningen hebben het lek gevonden dat donderdagmorgen voor veel wateroverlast heeft gezorgd in Middelbert.

Het lek werd donderdagochtend om half zes ontdekt door buurtbewoners. Het water stroomde door de straat, waardoor opritten en tuinen blank kwamen te staan. Volgens de bewoners duurde het lang voordat de brandweer en het waterbedrijf er waren.

Transportleiding

Woordvoerder Maarten van Wieringen van het waterbedrijf: 'Wij zijn vanmorgen rond zes uur gealarmeerd. We zijn er direct naar toe gegaan en nu is het lek gelokaliseerd'. Er kwam zo veel water vrij, doordat het lek in een transportleiding zit.

Gat

Om het lek te lokaliseren, moest een gat van ongeveer drie meter diep en met een doorsnede van zo'n zeven meter worden gezaagd in het asfalt van de Middelberterweg en in een oprit van een woning. In de weg waren al scheuren gekomen, doordat het stromende water de ondergrond had weggeslagen. De weg is afgesloten voor verkeer.

Rondbreuk

Het lek is een 'rondbreuk', dat wil zeggen dat de transportleiding rondom gescheurd is. 'We leggen er een beugel omheen en we hopen dat de druk zich dan herstelt', zegt Van Wieringen. 'Daarna moeten we het water nog monsteren, maar het ziet er goed uit.' Hij kan niet precies zeggen hoe lang het nog gaat duren.

Waterwagen

Ondertussen zitten 125 mensen zonder water. Er is een waterwagen in de straat geplaatst. Daar kunnen de buurtbewoners drinkwater halen.

Voor het betalen van de schade bestaan allemaal regelingen, maar het is duidelijk dat alles netjes hersteld moet worden Maarten van Wieringen - Waterbedrijf Groningen

Schade

Hoe groot de schade is en wie die moet betalen, is nog onduidelijk. 'Wij vinden het in ieder geval heel vervelend voor de mensen', zegt Van Wieringen. 'Het is nu prioriteit om de boel op orde te krijgen. Voor het betalen van de schade bestaan allemaal regelingen, maar het is duidelijk dat alles netjes hersteld moet worden.'

Lees ook:

- 'Welkom in de sinkhole van Middelbert'; wegpompen water gaat wel even duren

- Water bedreigt huizen in Middelbert: 'Niemand komt ons helpen' (update)