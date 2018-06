CNV over mogelijk cao-akkoord: 'We sluiten niets uit'

Vakbond CNV sluit niet uit dat er alsnog een oplossing komt voor het cao-conflict in het streekvervoer. Volgens districtsbestuurder Emiel Peper begint een eventuele staking daarom 48 uur later.

Momenteel brengen de verkenners in kaart waar de knelpunten bij zowel werkgevers als bonden zich bevinden. 'Dat leidt tot conclusies en aanbevelingen', zegt Peper. 'Daar hebben ze meer tijd voor nodig. We hebben signalen ontvangen dat 48 uur hen kan helpen.'

Opschalen als signaal

CNV kiest ervoor om bij het uitblijven van een akkoord drie dagen te staken.

'Dat vinden we in lijn met de eerdere twee dagen op 30 april en 1 mei. We willen wel opschalen als signaal richting de werkgever.'

Andere koers

De vakbond trekt samen op met de collega's van de FNV, dat eerder aangaf voor onbepaalde tijd te gaan staken.

Pepers CNV kiest een andere koers. 'We hebben besloten dat 72 uur te doen en daarna te kijken met de leden of het effectief is. Dan maken we een nieuw plan.'

