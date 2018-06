Groningen krijgt nieuwe woonwijk tussen centrum en Meerstad

Tussen Meerstad en het stadscentrum van Groningen moet een nieuwe, grote woonwijk komen. Het gaat om het gebied vanaf de EMG-fabriek tot aan de noordkant van het Eemskanaal. Een woonwijk van zo'n 4,5 hectare groot, met 1.000-2.000 huizen.

De gemeente Groningen, gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee gaan hierbij samenwerken. Zij reppen over 'de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad'.

Westzijde

De partijen hopen de bouw van de eerste woningen binnen een paar jaar te kunnen starten. Dat zal gebeuren aan de westzijde van de Eemskanaalzone, waar overeenstemming is bereikt met de grondeigenaren.

Westzijde van de Eemskanaalzone



Brandweerkazerne

De overige locaties worden later stapsgewijs ontwikkeld. De gemeente moet bijvoorbeeld nog in gesprek met de eigenaren van de grond en bedrijven in het gebied.



Zo moet het totale plan er uit komen te zien

Ook zijn de gesprekken met de brandweer en politie al opgestart over een eventuele verhuizing. Zij zijn nu gevestigd aan de Sontweg, ter hoogte van de EMG-fabriek, maar dan aan de andere kant van het water.

