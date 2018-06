Posters in Plaza zetten Sarèl de Jong op scherp

Sarèl de Jong uit Meedhuizen vecht zaterdag in Martiniplaza om de wereldtitel. De kickbokster komt in de ring tegen de Amsterdamse Chellina Chirino.

De Jong won vorig jaar goud op de Wereldspelen en pakte zilver bij het wereldkampioenschap. Het gevecht in Groningen is op voorhand al het hoogtepunt in haar korte kickbokscarriere.

'Ik ben er best wel veel mee bezig. Je ziet het constant op social media voorbij komen. Er hangen her en der posters en ook bij Martiniplaza wordt het groots aangekondigd.'

Constant mee bezig

'De mensen die komen kijken spreken je er op aan. Ik ben er eigenlijk vierentwintig uur van de dag mee bezig', vertelt ze na haar laatste echt serieuze training als voorbereiding op haar gevecht.

Als ik win krijg ik een contract en kan ik vier partijen op niveau vechten Sarèl de Jong - kickbokster

Haar trainer en coach Dennis van der Giessen krijgt er een uur lang flink van langs in de 'dojo aan huis' in Meedhuizen. Gelukkig is hij goed ingepakt met stootkussens. Hij zou anders na luttele seconden al plat gaan. De trappen en stoten van De Jong zijn hard en geplaatst.

'We draaien vijf rondes van twee minuten. Dan gooi ik alles eruit, want de conditie is het toch het belangrijkste van de hele partij. Het is ook wel lekker om even het hoofd leeg te hebben bij zo'n trainingssessie.'

Vechten in Martiniplaza

De hal in Martiniplaza zit vol met 4000 toeschouwers. Veel daarvan komen voor De Jong. Zelf heeft ze al 150 kaarten aan de man gebracht. Voor hen gaat ze voor de titel. 'Het is te gek als je een wereldtitel achter je naam hebt staan. Je wilt graag dat mensen je kennen en dat je verder komt in de sport. En bovendien gaan er deuren voor je open. Als ik win krijg ik een contract en kan ik vier partijen op niveau vechten.'

De eerste ronde ging nog wel, maar daarna kreeg ik een high kick tegen de kin Sarèl de Jong - kickbokster

Eerste keer knock-out

Met haar tegenstander van zaterdag heeft ze een slechte ervaring. Ruim twee jaar geleden trof ze de Amsterdamse een keer in Norg. 'Dat was een van m'n eerste partijen ooit. De eerste ronde ging nog wel, maar daarna kreeg ik een high kick tegen de kin. Dat was de eerste keer dat ik knock-out ging. Tijd voor revanche dus.' zegt ze hoopvol.

De Jong komt zaterdag na 21 uurn uur in de ring.

Bekijk hier het onthaal van Sarèl de Jong na haar titel op de Wereldspelen van vorig jaar: