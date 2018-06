Emotionele cheque-uitreiking van FC-supporters aan Ronald McDonald Huis

Het was een emotionele uitreiking donderdag, toen de Supportersvereniging FC Groningen de cheque met de veilingopbrengst overhandigde aan het Ronald McDonald Huis. Dat kwam onder andere door de aanwezigheid van Antoine van der Linden.

De oud-voetballer van FC Groningen verloor in maart zijn 6-jarige dochtertje Nova, die leed aan een ernstige ziekte. Ze lag maandenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis en het gezin Van der Linden maakte daarbij gebruik van het Ronald McDonald Huis, waar familie van kinderpatiëntjes van het UMCG kunnen logeren.

Het verlies van je kind is het ergste wat je kan overkomen Antoine van der Linden - oud-voetballer

Geweldig initiatief

'Ik heb hier dus wel een geschiedenis liggen, dat maakt het extra bijzonder', zegt de oud-verdediger. 'Ik heb met mijn gezin aan den lijve mogen ondervinden wat voor geweldig initiatief het Ronald McDonald Huis is. Ondanks dat het niet makkelijk is, was het voor mij een kleine moeite om hier vandaag te zijn.'

'Het raakt me uiteraard. Het verlies van je kind is het ergste wat je kan overkomen en we hebben alles gedaan om dat te proberen te voorkomen. Maar dat lukte helaas niet.'

Ik sta hier voor het geweldige initiatief. En voor Nova natuurlijk.. Antoine van der Linden - oud-voetballer

'Dan kijk je terug op die periode en toen ik met Sjoerd-Jan Gispen van de supportersvereniging in gesprek was over dit geweldige initiatief, dan weet je dat dit huis geweldig is voor de mensen die dit nodig hebben', vervolgt hij.

'Het was daarom een no-brainer, zoals Sjoerd-Jan zou zeggen. Dit was dus het minste wat ik kan doen. Ik sta hier ook niet voor mezelf, maar voor het geweldige initiatief. En voor Nova natuurlijk..'

Dikke 15.000 euro

De supporters hebben met een collecte en de veiling van allerlei shirts, schoenen en andere dingen 15.453,68 euro opgehaald. Daar kwam donderdag nog een persoonlijke gift van 125 euro bij. Dat maakt Gispen ook emotioneel: 'En blij, en trots. Op iedereen die heeft meegewerkt.. supporters, oud-spelers..'

Boven verwachting, we zijn er waanzinnig blij mee Jolanda Kamphuis - Ronald McDonald Huis

Het geld komt goed van pas, zegt Jolanda Kamphuis van het Ronald McDonald Huis. 'Dit is echt boven verwachting en we zijn er waanzinnig blij mee. Vanwege onze uitbreiding kunnen we hier heel veel mee.'

'We hebben vier nieuwe ruimtes voor gezinnen. Die kunnen er mee worden aangekleed. Bedden, kasten, stoelen, speelgoed, noem maar op!'

Naar wedstrijden van de FC

Behalve de supportersvereniging zet ook FC Groningen zich in voor het Ronald McDonald Huis. De club heeft voor komend seizoen twee stoelen in het stadion beschikbaar gesteld voor gebruikers van het logeerhuis. Na de wedstrijd mag ook het spelershome worden bezocht.



