Deel dit artikel:











Psycholoog waarschuwt: 'Iemand gaat een keer door het lint in Groningen' Pstcholoog Hollander waarschuwt de Tweede Kamer-commissie (Foto: RTV Noord)

Vroeg of laat komt er een moment dat het helemaal misgaat in Groningen. Daarvoor waarschuwt psycholoog Janneke Hollander uit 't Zandt de Tweede Kamer in een hoorzitting over de mentale problematiek in het aardbevingsgebied.

'Voor mij is het niet zozeer de vraag of het een keer mis gaat', zegt zij. 'Wat mensen dan vaak bedoelen, is dat iemand een agressieve daad gaat plegen. Voor mij is dat geen vraag. Dat gaat komen als we zo doorgaan.' ik kan me zeer goed voorstellen dat als je kinderen willens en wetens bedreigd worden, dat een vader of moeder zegt: val toch allemaal om Janneke Hollander - psycholoog Emotioneel betoog Volgens Hollander is een deel van de mensen ten diepste getergd. 'Iemand gaat een keer door het lint.' De psycholoog hield een emotioneel betoog in Den Haag. Ze toont daarin begrip voor de situatie van veel van haar patiënten. 'Ik hoop dat u het nooit gaat meemaken', zegt ze tegen de Kamerleden. 'Maar ik kan me zeer goed voorstellen dat als je kinderen willens en wetens bedreigd worden, dat een vader of moeder zegt: val toch allemaal om.' Dankbaar, maar niet eenvoudig 'Het is een groot deel van mijn werk om die boosheid te helpen handelen, zodat mensen door kunnen met hun leven', besluit Hollander. 'Dat is zeer dankbaar werk, maar niet eenvoudig.' Lees ook: - GGD-onderzoek: forse toename gezondheidsklachten door aardbevingen

- 'Kinderen in het aardbevingsgebied zijn te lang vergeten'